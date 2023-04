ЕСПЧ реши: Русия да плати на Грузия десетки милиони евро заради войната от 2008 г.

Решението по делото Грузия срещу Русия (II) беше публикувано на 28 април.

Това е допълнително решение на съда по искане на грузинското правителство, което се отнася до справедливо обезщетение по член 41 от Европейската конвенция за защита на правата на човека. То не е обхванато от основното решение от 2021 г.

Обезщетението в размер на повече от 129 млн. евро се състои от:

- 3,2 млн. евро е предвидено за убийството на най-малко 50 цивилни лица;

- 2,7 млн. евро трябва да бъдат изплатени на 116 цивилни жертви на актове на произволно задържане и нечовешко и унизително отношение;

- 640 000 евро трябва да се изплатят на 16 грузински военнопленници, които са били подложени на изтезания;

- 115 млн. евро трябва да бъдат изплатени във връзка с административната практика да се пречи на грузинските граждани да се завърнат по домовете си в окупираните територии. Тя е засегнала 23 хиляди души;

- 8,2 млн. евро трябва да бъдат изплатени на 42 души, засегнати от факта, че руската страна не е разследвала адекватно смъртните случаи на цивилни граждани по време на активната фаза на военните действия.

The European Court of Human Rights ordered #Russia to pay more than 129 million euros in compensation to #Georgia for violations of citizens' rights during the war in 2008.



This is an additional judgment of the court on the lawsuit of the Georgian government, which concerns fair… pic.twitter.com/FmW7TJth57