Естония откри украински дрон на своя територия, Русия го е заглушила и отклонила (СНИМКИ)

Части от предполагаем украински боен дрон бяха открити в поле в Естония. Това се случи този понеделник, 25 август, след като безпилотният летателен апарат се е разбил на натовска територия в неделя сутринта, съобщи Службата за вътрешна сигурност на Прибалтийската република. Части от дрона бяха открити на открита площ, собственост на фермер в окръг Тарту, каза генералният директор на службата Марго Палосон на пресконференция. Няма пострадали хора.

Фермерът се е обадил на спешния номер 112, за да съобщи за обекта.

Дронът атакувал Русия, но бил обезвреден с електронно заглушаване

"Въз основа на много предварителни данни, имаме основания да смятаме, че това може да е украински дрон, който е бил насочен към обекти във вътрешността на Русия, но е бил отклонен от курса си от руски GPS смущения и други електронни военни мерки, което е довело до отклоняването му в естонското въздушно пространство. Към момента няма нищо, което да сочи, че това може да е руски дрон", заяви Палосон.

"На мястото на инцидента бяха открити разпръснати по полето части от бойния дрон, а също така беше видим ясно разпознаваем кратер от експлозията", добави той. "Въз основа на много предварителни данни, ние предполагаме, че дронът е паднал в ранните часове на неделя, около 4-5 сутринта".

Палосон заяви, че ако дронът беше паднал върху жилищна сграда, това щеше вероятно да причини значителни щети. Той каза, че е възможно безпилотният апарат да е навлязъл в естонското въздушно пространство от руското или латвийското небе. "Все още се разследва откъде е дошъл дронът", посочи началникът на Службата за вътрешна сигурност на Естония, цитиран от местната медия Err.ee.

Службата за вътрешна сигурност и прокуратурата са започнали разследване, за да изяснят обстоятелствата.

Ръководителят на разузнавателния център на отбранителните сили полковник Антс Кивиселг повтори пред медиите, че руското електронно заглушаване е насочено към защита на стратегическите активи на Русия и не е насочено директно към Естония или други съюзници от НАТО. Кивиселг подчерта, че нивото на заплаха в Естония не се е променило.

Министър: Дрон падна в Естония, защото Русия продължава войната, а Украйна се защитава

Министърът на отбраната Хано Певкур заяви, че частите от дрона са се озовали в Естония, защото Русия продължава войната си, а Украйна се защитава. Той каза, че в понеделник е разговарял с украинския си колега Денис Шмигал - бивш премиер на Украйна.

Министърът заяви, че последните нахлувания на дронове в съседните страни са свързани с руското заглушаване. "Русия използва много силно GPS заглушаване в близост до нашите граници. В резултат на това един ден дрон се озовава в Литва, на следващия ден - в Латвия, а сега един е достигнал Естония", каза той. Тези обекти летят на много ниска височина, за да избегнат засичане от страна на Русия, и именно затова са трудни за откриване", добави той пред изданието Postimees.

На пресконференцията Певкур заяви, че Естония е започнала процеса по придобиване на нов тип радар, способен да засича обекти, летящи ниско.

Естония с нов подход за защита

"Може ли това да създаде пълно покритие? Теоретично, да – зависи от това колко ресурси ще вложим в него. Нашите възможности ще се подобрят значително. Дали ще бъде 100-процентно покритие, времето ще покаже. В същото време войната в Украйна показва, че 100-процентно покритие не съществува никъде", каза министърът пред репортери.

В неделя сутринта Украйна атакува руски цели в Ленинградска област, включително пристанището Уст-Луга, близо до границата с Естония: Украинските дронове в атака: Огромен терминал на "Газпром" гори. АЕЦ Курск сви мощността наполовина (ВИДЕО).

Естонската гранична охрана наблюдаваше и друг дрон, който се разби от руската страна на езерото Пейпус. Езерото е точно между руския град Псков и естонския Тарту, в района на който е открит украинският дрон.

Дронове, летящи от Беларус, нарушиха въздушното пространство на Латвия, Литва и Полша през последните месеци. Това е първият подобен инцидент, регистриран в Естония. Той идва след месеци на дискусии за това как страната да реагира на безпилотните машини, тяхното въвеждане в естонските въоръжени сили и поуките, които могат да се извлекат от Украйна. Няколко бивши високопоставени военни служители публично заявиха, че процесът не напредва достатъчно бързо, и призоваха за действия.

