Евакуация заради вулкан в Исландия (ВИДЕО)

Исландската метеорологична служба (IMO) съобщи, че пукнатината на остров Рейкянес е по-дълга от 2,5 километра (1,5 мили) и продължава да расте. Кадри от мястото показват стена от разтопена магма, която се издига на височина до 50 м, както и огромни стълбове пепел, покриващи по-голямата част от небето.

Длъжностни лица също съобщиха за "интензивна земетръсна активност" преди изригването в сряда. Беше обявено извънредно положение - стъпка, която беше предприета след всички скорошни изригвания.

Според държавната телевизия RUV електричеството е било прекъснато в до голяма степен изоставения град Гриндавик, за да се защити линия с високо напрежение, която е била изложена на риск. Още: Отново изригна вулкан в Исландия (СНИМКИ)

Близката електроцентрала Svartsengi, която осигурява електричество и вода на хиляди хора на полуострова, също е евакуирана.

Изградени са бариери около съоръжението, както и около Гриндавик и Синята лагуна, за да се опитат да ги предпазят от потоците магма, причинени от продължаващите изригвания.

Международното летище Кефлавик съобщи, че работи както обикновено и не се очаква да бъде засегнато.

Близо 4000 жители на Гриндавик бяха евакуирани за постоянно през ноември, преди изригванията през декември, януари, февруари и март. По време на януарското изригване по улиците се изля лава, поглъщайки три къщи.

Оттогава няколко жители се завърнаха да живеят в квартали, изложени на по-малък риск от потока лава, но служители казаха, че са били евакуирани отново в сряда, когато нахлуването на магма започна да тече по-близо до Гриндавик. Още: Лава подпали къщи в Исландия след изригването на вулкан (ВИДЕО)

Местни медии съобщиха, че трима души са отказали да напуснат.

Исландия има 33 активни вулканични системи и се намира над това, което е известно като Средноатлантическия хребет, границата между две от най-големите тектонични плочи на планетата.

Последният път, когато полуостров Рейкянес е имал период на вулканична активност, е бил преди 800 години, като изригванията са продължили десетки години наред.

Това вече е осмото изригване от 2021 г. насам и учените смятат, че районът навлизав нова вулканична ера, която може да продължи десетилетия и дори векове.

New volcanic eruption in the south-west of Iceland: about 20 earthquakes have been recorded in the area - local media



It is reported that residents living near the places of volcanic activity, evacuated in advance. pic.twitter.com/VRsUPIRO5H