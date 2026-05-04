Европа уверява, че договорите със САЩ за използването на военни бази се изпълняват

Европейските страни уверяват, че са разбрали посланието на американския президент Доналд Тръмп и че гарантират, че споразуменията за използването на военни бази се изпълняват. Това заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Припомняме, че Тръмп обвини европейски членки на Алианса, че не правят достатъчно, за да подкрепят Съединените щати във войната с Иран.

"Да, има известно разочарование от американска страна, но европейците се вслушаха", каза Рюте пред репортери на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения.

България също участва в срещата като е представена от президента Илияна Йотова.