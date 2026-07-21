Европейски сили правят ракета, която да може да удари Русия от 2000 км

Великобритания и Германия разработват ракета с голям обсег, предназначена да защити Европа от Русия, съобщава британското издание The Telegraph, като акцентира върху това, че Берлин и Лондон се надяват ракетата да бъде готова за експлоатация до 2034 г. Източници, запознати с отбранителната стратегия на Обединеното кралство, казват пред медията, че Лондон разглежда Германия като ключов партньор в противодействието на Москва.

Две споразумения между Лондон и Берлин за дронове, бойна машина и мощен завод

Отбелязва се, че новите отношения се основават на две двустранни споразумения – „Тринити Хаус“ и „Кенсингтънското споразумение“ (Trinity House/Kensington Agreement), които са отворили пътя за редица проекти, ръководени от германската отбранителна промишленост във Великобритания.

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Те включват:

флотилия от военноморски дронове, които ще защитават британските води от руски саботьори;

завода Garment Hall на стойност 400 милиона паунда, който увеличава производството на артилерийско оборудване;

най-новата версия на Boxer на Rheinmetall – бойна машина за пехотата на британската армия.

Ракета, която може да унищожава от разстояние 2000 км: двата варианта

Въпреки това, както е научил The Telegraph, най-ценният елемент е програмата за ракетната система DPS, чиято цел е създаването на ракета, способна да унищожава стратегически цели в Русия от разстояние 2000 км.

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Източници от отбранителната промишленост посочват, че проектът вероятно ще разчита на комбинация от германско финансиране и британски експертен опит.

Разглеждат се две версии на ракетата DPS:

нисколетяща крилата ракета, която лети под руските противовъздушни системи;

хиперзвукова ракета, която се движи с пет пъти по-висока скорост от тази на звука.

Британската страна счита, че проектът напредва добре и че може да се превърне в символ на това как Европа отхвърля американската военна подкрепа.

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В същото време страните са на мнение, че проектът трябва да се реализира дори по-бързо от настоящия график за завършване, заложен за 2034 г.