Лондон е бил готов да се защити: Руски военен кораб стреля по мишени до британския бряг (ВИДЕО)

Руски военен кораб е провел военно учение с бойни стрелби на около 40 морски мили (46 мили) от бреговете на Обединеното кралство, съобщи Sky News. Инцидентът е станал в понеделник, но за него е съобщено тази сутрин. Руският военноморски кораб е бил наблюдаван от Кралския флот, а учението му е включвало бойна стрелба в международни води, на около 40 морски мили южно от Плимът.

Великобритания е била готова да се защити

"Кралският военноморски флот наблюдаваше това учение през цялото време, продължава да следи отблизо дейността на кораба и е готов да защити националната сигурност на Обединеното кралство.“ Преди учението руският кораб информира HMS Tyne за намерението си да проведе артилерийска дейност. След това поиска HMS Tyne да се премести на по-безопасно разстояние, което и беше направено. Учението се проведе в международни води и продължи 30 минути", уточняват говорител на британското военно министерство.

‘We have to respond strongly!’



Shadow Defence Secretary James Cartlidge MP reacts to a Russian warship conducting a live-fire training exercise 40 miles off the UK coast. pic.twitter.com/FcUdtIapKv — GB News (@GBNEWS) July 21, 2026

На Русия не й е за първи път

Припомняме, че само преди дни Русия проведе бойна стрелба до границата със своята съседка Естония. На 9 юли 2026 г. Русия е провела учения с бойни стрелби на Чудското езеро, само на няколко километра от границата с Естония. Руските войски никога преди не са провеждали учения във водите на езерото, заяви естонският министър на отбраната Хано Певкур. Според Естонската полиция и гранична охрана Русия не е уведомила Талин за ученията с бойни стрелби. ОЩЕ: Без предупреждение: Русия с бойна стрелба до границата на своя съседка