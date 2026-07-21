Жертви и ранени деца в Украйна след нощни руски атаки, в Суми е ударен и гори търговски център (ВИДЕО)

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 20 срещу 21 юли Русия е атакувала страната с 58 безпилотни летателни апарата, като общо 46 дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. На 7 места са регистрирани удари от 8 атакуващи дрона, а атаката продължава, се посочва в доклада, публикуван към 8:30 ч. наше време. Двама души са загинали при атака с руски дронове в Днепропетровска област, съобщи областната администрация.

„Нанесени са щети на населеното място Миколаев в Синелниковския район. Повредена е кола. Двама души са загинали“, заяви Александър Ганжа, началник на регионалната администрация в Днепропетровск.

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Той уточни, че Никопол и околностите му също са били подложени на атака. Общо руските въоръжени сили са атакували два района в областта повече от 10 пъти, добави ръководителят на областната администрация.

Жертва и в Запорожие, деца са ранени в Суми

В Запорожие един човек е загинал, а 16 са ранени през последните 24 часа в резултат на атаки от страна на Руската федерация, съобщават местните власти.

Търговският център „Епицентър“ в Суми пък пламна след нощно руско нападение.

Четири деца и двама възрастни са ранени при въздушен удар в близост до висока сграда в Суми, посочи областната администрация. Именно един от тези удари е предизвикал пожар в търговския център.

В Харков има петима пострадали, включително 12-годишно дете, след нощна руска атака. Избухнал е и пожар, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

Припомнете си какво се случи в Русия тази нощ:

Украйна атакува: Пламна районът на най-големия металургичен комбинат в Русия, брутален пожар в окупирания Мариупол (ВИДЕО)

Пламъци обхванаха руски индустриален парк край Санкт Петербург (ВИДЕА)