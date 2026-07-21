Мрачен рекорд с цивилни жертви в Украйна, а руснаците се чудят как така и при тях има война. Пропагандисти пак хванаха в лъжа лакеите на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължаващата кампания на Русия за нанасяне на удари с оръжия с далечен обсег срещу градове в цяла Украйна е допринесла за рекордно висок брой жертви сред цивилното население по време на войната през юни 2026 г. Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна съобщи, че тази агресия е отнела живота на най-малко 293 цивилни и е ранила поне 1990 през миналия месец - най-високият брой цивилни жертви в Украйна от април 2022 г. насам.

Мисията отбеляза, че броят на жертвите сред цивилното население през юни 2026 г. е с около 10 процента по-висок от предишния рекорд от най-малко 282 убити и 1794 ранени, отчетен само месец по-рано - през май тази година. Също така по-голямата част от жертвите сред цивилното население са в районите, контролирани от Украйна. Специалната мисия на ООН съобщи, че ракетните удари и ударите с дронове с голям обсег, особено тези срещу големи населени места в страната, остават основната причина за високия брой цивилни жертви - те са довели до 126 загинали и 907 ранени граждани, което представлява около 45% от общия брой цивилни жертви през юни 2026 г.

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Мисията на ООН за наблюдение на спазването на правата на човека съобщи, че ударите с голям обсег са причинили смъртта на 1396 цивилни и раняването на 7978 хора в Украйна от началото на годината, а броят на цивилните жертви се е увеличил с 37 процента от юни 2025 г. насам. Мисията добави, че руските дронове с малък обсег са причинили най-големия брой цивилни жертви в близост до фронта до този момент във войната през юни 2026 г.

На този фон се появиха кадри от украинската армия, показващи как Въоръжените сили (ВСУ) евакуират двама възрастни жители от зона на военни действия с помощта на наземен робот. Въпреки атаката на руски дрон хората в защитеното ремарке са останали невредими. По време на операцията те са били снабдени с храна и вода с помощта на дронове.

The Ukrainian Armed Forces evacuated two elderly residents from a combat zone using a ground robot



Despite an attack by a Russian drone, the people inside the protected trailer were unharmed.



During the operation, they were supplied with food and water using drones. pic.twitter.com/7OY5Z9p7d1 — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026

Войната навлезе в нова фаза и най-суровият сценарий вече е започнал, пише междувременно The New Yorker и отчита, че руската армия почти не отбелязва напредък по фронтовите линии, а все пак десетки хиляди хора загиват в името на спечелването на няколкостотин метра. От началото на годината украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски нефтопреработвателни заводи близо 200 пъти, а около 50 милиона души вече са изправени пред недостиг на гориво. Русия не може да защити всичките си рафинерии поради липсата на системи за противовъздушна отбрана на огромната си територия. Ако до зимата не бъде постигнато споразумение за прекратяване на взаимните удари, войната може да ескалира до катастрофални размери и за двете страни, смята изданието.

The war has entered a new phase. The harshest scenario of the war has already begun



The Russian army is making almost no progress on the front lines, yet tens of thousands are being killed for the sake of gaining a few hundred meters. And since there is little movement on the… https://t.co/mZ81CX8duZ pic.twitter.com/YJqEhb9uIb — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026

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Руснаците се сблъскват с реалността на войната

Все повече и повече войната, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г., удря по джобовете, умовете и сърцата на руснаците, макар някои да са изненадани какво им се случва в момента. Има хора, които смятат, че войната едва сега е започнала, защото осъзнават на какво са подложени в ежедневието си - украинските дронове вече спокойно стигат до Москва и по-широкия регион. Публикувани бяха интервюта с няколко души, които разказаха какво е станало при нападението срещу логистичния център на компанията Wildberries в Електростал (Московска област) през уикенда. "Защо, за Бога, летят дотук, защо в Електростал?", пита възрастна дама, обяснявайки как всички са били уплашени и вцепенени в средата на нощта.

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Украинският президент Володимир Зеленски ясно обясни причината за нападението - компанията, наричана "руския Amazon", помага за логистиката на руската армия, доставяйки и съхранявайки дронове и компоненти за тях.

Russians are sharing their reactions to the strike on the Wildberries warehouse in Elektrostal



Just imagine: some of them actually thought the war had started🤯



The war actually began in 2014. Welcome to reality. https://t.co/uiJT6eFJ5j pic.twitter.com/SsEFQpLFLa — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

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А ето какво е останало в логистичния център в Електростал след нападението - абсолютно нищо. Основателката на Wildberries Татяна Ким все още не е заявила дали компанията планира да го възстанови:

🔎 Here's what's left of the Wildberries warehouse in Elektrostal... Absolutely nothing



The facility has been reduced to rubble following the strike. Wildberries founder Tatyana Kim has not yet said whether the company plans to rebuild it. https://t.co/xvE7ZYqwTy pic.twitter.com/IUAtQZFlR2 — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Рускиня, чийто бизнес е бил напълно унищожен след украинските удари по логистичните съоръжения в близост до Москва, разказва как изглежда животът в Путинова Русия в момента. Тя споделя, че унищожаването на стоките ѝ я е докарало до фалит, като в банковата ѝ сметка са останали по-малко от 300 рубли (около 4 долара). Също така споделя, че градът ѝ е останал без ток и бензин:

A Russian woman whose business was wiped out after Ukrainian strikes on logistics facilities near Moscow has described what life in Putin's Russia now looks like



She says the destruction of her inventory left her bankrupt, with less than 300 rubles (about $4) remaining in her… https://t.co/vliUsxL99v pic.twitter.com/fh5p1rxOzQ — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026

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Дори американската крайнодясна блогърка Лаура Лумър, която някога възхваляваше Русия, пристигна в Украйна и заяви: "Не съм в Русия, защото не съм пропагандистка". Тя разказа, че още на първия си ден в страната е посетила Буча, където е видяла снимки на свещеници, убити от руските сили, и масово гробище с жертви на руската окупация. Преди това Лумър многократно изразяваше подкрепа за Москва и критикуваше военната помощ за Украйна.

📢 American blogger who once praised Russia arrives in Ukraine



Controversial American blogger Laura Loomer has shared a video of her arrival in Ukraine by train.



"I'm not in Russia because I'm not a propagandist," Loomer said.



She said that on her first day in Ukraine she… pic.twitter.com/9ShJ8j2Loj — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Украйна разработва нови оръжия и обсъжда съдбата на ген. Сирски

Украйна също има своите проблеми - те са свързани с протестите в подкрепа на Михайло Федоров след отстраняването му като министър на отбраната и с очакваната смяна на върха на украинската армия с потенциално освобождаване на главнокомандващия ген. Олександър Сирски. Двамата с Федоров влязоха в конфликт, разкрит от уволнения военен министър след напускането на властта, и сега протестиращите в редица градове в Украйна искат оставка на Сирски, а президентът Володимир Зеленски провежда спешни срещи с командири.

Protests calling for the reinstatement of Mykhailo Fedorov and the resignation of Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi continue in Lviv, Odesa, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Dnipro and other cities. Organizers say turnout is higher than yesterday. #Ukraine pic.twitter.com/ipSbYM0OUQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

Няколко украински източници посочват, че съвсем скоро Зеленски може да излезе с решение. Източници от президентската администрация и правителството в Киев посочиха Михайло Драпати, Андрий Билецки, Олех Апостол и Игор Оболиенски като възможни кандидати за главнокомандващ армията.

Журналистът Виталий Хлахола, позовавайки се на източници от политическите кръгове, съобщава, че решението за освобождаването от длъжност на Сирски е било отложено, след като е трябвало да бъде взето на 20 юли (вчера). Решението се очаква по-късно тази седмица. Хлахола добави, че се очакват и няколко промени във военното ръководство.

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Сирски заяви, че е изненадан от твърденията за конфликт с бившия министър на отбраната. Той описа отношенията им като професионални, с разминаващи се позиции, като отбеляза, че подобни разногласия са нормални между две институции по време на мащабна война. Сирски се извини и призна, че може да бъде строг, съобщи "РБК-Украйна". Главнокомандващият добави, че не се занимава с политика или публични спорове - заяви, че неговата работа е войната. Той каза, че военната стратегия на Украйна не се обсъжда публично и че резултатите са видими на бойното поле. Сирски отхвърли твърденията, че се противопоставя на дроновете, като отбеляза, че Силите за безпилотни системи са създадени под негово командване. Той добави, че дроновете са жизненоважни, но за победата са необходими всички видове оръжия, от които армията се нуждае.

Припомняме, че Федоров, който преди това беше министър на дигиталната трансформация, вкара редица нови технологии в армията и само за няколко месеца помогна за обръщане на хода на войната в полза на ВСУ.

Същевременно Зеленски проведе специално командно съвещание, на което командирите на корпусите от фронтовата линия влязоха в преки преговори с украинските производители на оръжие, министерствата на отбраната и финансите, както и със службите за сигурност. Те обсъдиха нуждите на фронта, забавянията при доставките, допълнителното финансиране, дроновете, наземните роботи и артилерийските снаряди с голям обсег. Володимир Зеленски заяви, че този формат ще стане редовен под координацията на Министерството на отбраната и Съвета за национална сигурност и отбрана. Днес той ще се срещне с още командири на корпуси и заяви, че Украйна трябва да влезе в месец август укрепена и да се подготви за различни руски действия през есента.

Zelensky held a special command meeting that brought frontline corps commanders into direct talks with Ukrainian arms producers, the defense and finance ministries, and security services. They addressed combat needs, procurement delays, extra funding, drones, ground robots and… pic.twitter.com/7iDqytOrz9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

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Министерството на отбраната на Украйна разработи Firefly – ново прецизно насочвано боеприпасно средство, което премина успешно изпитанията и е готово за серийно производство. Действащо на височина до 800 метра, то изчислява и коригира собствената си траектория след изстрелване, като запазва точността си дори при условия на електронна война от страна на противника. Разработчиците тестваха Firefly на основните украински бомбардировъчни дронове, потвърждавайки неговата ефективност срещу укрепления, подземия и други защитени позиции.

Ukraine's Defense Ministry has developed Firefly, a new precision-guided munition that passed testing and is ready for serial production. Operating at altitudes up to 800 meters, it calculates and corrects its own trajectory after release, retaining accuracy under enemy… pic.twitter.com/CQssWRdNsM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 70 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 20 юли е имало 217 бойни сблъсъка спрямо 235 на 19 юли. Руснаците са хвърлили 254 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 32 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3346 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 230 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 408 FPV дрона, което е с около 350 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 29 руски пехотни нападения за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 14 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 6 атаки. В направлението към Славянск е имало 30 нападения, а при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 14 сражения през изминалия ден, посочва украинската армия.

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Руските военни блогъри опровергаха официалните изявления от Москва, че руските сили са осигурили защита на магистрала М-14 „Ростов–Крим“ - основния сухопътен маршрут, свързващ континентална Русия с окупирания полуостров Крим - срещу удари с украински дронове със среден обсег. На 20 юли руският диктатор Владимир Путин се срещна с окупационния "губернатор" на Запорожка област Евгений Балицки, а Балицки заяви, че руските сили са установили „пълен контрол“ - вероятно имайки предвид защитата срещу украински удари с дронове - над магистралата М-14. Те значително са ограничили украинските операции с дронове срещу магистралата, похвали се Балицки и също така заяви, че властите са осигурили защита на всички енергийни съоръжения срещу украински удари.

Твърденията му предизвикаха остра реакция в руското ултранационалистично информационно пространство. Военният блогър "Архангел Спецназа" директно опроверга изявленията на Балицки като „неверни“, тъй като украинските сили редовно нанасят удари по магистрала М-14, което води до повишаване на застрахователните премии за руските превозни средства, доставящи гориво в окупирания Крим. Военният блогър отбеляза, че украинските дронове също често прелитат над магистрала М-14 в рамките на засилената кампания на Украйна за нанасяне на удари със среднодалечен обсег срещу руски военноморски цели в Азовско море.

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Z-каналът "Рибар", свързан с Кремъл и поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, твърди, че украинските сили напоследък са нанесли по-малко удари срещу руски превозни средства по магистрала М-14, но това се дължи единствено на значително по-малкия трафик поради заплахата от украинските дронове, а не на това, че руската противовъздушна отбрана става по-ефективна.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - е наблюдавал доказателства за поне четири украински удара по магистрала М-14 между 1 и 20 юли, след седмици на значителни усилия за блокиране на магистралата през май и юни. Украинската кампания за удари на средни разстояния срещу окупираната част на Южна Украйна е принудила руските сили да насочат личен състав и оръжия, включително екипажи на дронове и прехващачи на дронове, към отбрана срещу украинските удари и сега изглежда, че поне частично е лишила руските сили от важна наземна логистична линия, свързваща Русия с окупирания Крим от север. Забележително е, че кампанията от удари предизвика продължителни реакции от страна на Путин и други кремълски официални лица, както и че руските ултранационалисти оспорват официалната измислена версия за успеха на руските усилия за отбрана срещу украинските удари.

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Как точно действа Украйна? Вижте видео, показващо 5-и отряд за специални операции „Омега“, който използва FPV дронове за нанасяне на удари по руската логистика на разстояние до 62 км зад фронтовата линия:

Ukraine's 5th Omega Special Purpose Detachment is using FPV drones to strike Russian logistics at depths of up to 62 km behind the front line. #Ukraine pic.twitter.com/6YOiidkKjG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

Междувременно руските сили изпитват голям недостиг на оператори на дронове. През първата половина на годината руското министерство на отбраната е набрало малко над 8000 оператори на безпилотни апарати за своите Сили за безпилотни системи въпреки годишната цел от 78 800 души. Анализатори изчисляват, че до този момент набраните лица би трябвало да са около 34 400 общо. Данните бяха съобщени от заместник-министъра на отбраната Алексей Криворучко.

Russia's Defense Ministry recruited just over 8,000 drone operators for its Unmanned Systems Forces in the first half of the year, despite an annual target of 78,800. Analysts calculated that recruitment should have reached about 34,400 by then, leaving the ministry at roughly a… pic.twitter.com/thAEBwmkTj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

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Вижте какво се случи във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през нощта:

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