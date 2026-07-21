Пламъци обхванаха руски индустриален парк край Санкт Петербург (ВИДЕА)

Пожар избухна в индустриален парк във Всеволожск, който се намира в Ленинградска област на Руската федерация и е в непосредствена близост до Санкт Петербург, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на OSINT канали. Става въпрос за индустриалния парк Ладога, в който са разположени компании като „Тера-пласт“, ​​„Микспласт“ и Центърът за радиационни технологии.

Според Министерството на извънредните ситуации на Русия, са се запалили склад и производствена сграда, а площта на пожара е 5900 квадратни метра. Пожарът вече е потушен, но причините за възникването му все още са неизвестни.

Последните атаки в Санкт Петербург

Припомняме, че на 4 юли рано сутринта беше поразен петролният терминал в Санкт Петербург – изглежда това е най-големият удар от нощта. Потвърждение, че има "падане на отломки (от дронове)" в района и на пристанище Висоцк, където "Лукойл" управлява петролен терминал - един от най-големите на Балтийско море, даде и губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко – и то буквално преди минути, в официалния си канал в Телеграм. Той уточни, че имало 67 свалени дрона над Ленинградска област. На практика с тази атака Украйна си отмъсти за масираните атаки срещу Киев.

Петролният терминал в Санкт Петербург, обхващащ обща площ от 37 хектара, разполага с 21 резервоара-цистерни за съхранение на петролни продукти. През терминала минават 12,5 милиона тона годишно. Той е признат за предприятие със стратегическо значение за гарантиране на сигурността на Руската федерация. От 2000 година насам е включен в регистъра на естествените монополи.ОЩЕ: Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)