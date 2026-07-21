Украйна атакува: Пламна районът на най-големия металургичен комбинат в Русия, брутален пожар в окупирания Мариупол (ВИДЕО)

Украинските сили атакуваха Липецка област на Русия през нощта на 20 срещу 21 юли, като местни жители съобщиха за експлозии, а анализ на база на геолокализирани кадри показа, ч е избухнал пожар между ТЕЦ № 2 и металургичния комбинат „Новолипецк“ в административния център на региона. Още от вечерта в областта беше обявена ракетна тревога. Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA точното място на атаката и пожара остава неизвестно.

Огън край комбинат, помагащ на руската армия

„Новолипецк“ (NLMK) е най-големият металургичен комбинат в Русия, произвеждащ приблизително 20% от цялата руска стомана. Пропагандните медии твърдят, че заводът се занимава с гражданско производство, но стоманата се закупува от компании, специализирани в производството на ракети.

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Компанията обаче твърди, че „никога не е доставяла военни продукти на руския военнопромишлен комплекс“. Това се оспорва от украинските разузнавателни служби, които считат завода за легитимна цел именно заради предполагаемите му връзки с военната машина на диктатора Владимир Путин.

ТЕЦ №2 в Липецк е една от най-големите топлоелектрически централи в Черноземския регион, която осигурява топлоенергия за град Липецк и няколко промишлени предприятия в региона.

„В промишлен обект на улица „Переделчевская“ в Липецк избухна пожар на открито. Пожарът обхваща площ от около 2500 квадратни метра. На мястото са изпратени допълнителни пожарни и спасителни екипи. Всички служби за спешна помощ са на място. В момента се изяснява информацията относно причината за пожара и броя на пострадалите", гласи съобщението на местния губернатор.

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Украйна атакува окупирания Мариупол и още региони в самата Русия

Мониторингови канали съобщават за взривове през нощта още в Белгородска област, в Анапа (Краснодарския край), в окупирания Симферопол на полуостров Крим, във Волгоград (където бе обявена ракетна тревога), в Казан (Република Татарстан). Местните власти във Владимир пък съобщиха за дрон, влетял в жилищен апартамент, но без пострадали.

Най-много кадри излязоха от окупирания Мариупол в Донецка област, където е имало мощни взривове. На кадри от мястото се вижда голям облак гъст дим, но все още не е ясно какво точно е поразено.

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Според руското Министерство на отбраната през нощта са били свалени 209 украински дрона над руски региони, анексирания Крим, Азовско море и Черно море. Според ведомството атакуваните области са Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Ростов и Рязан, Московска област, Краснодарския и Ставрополския край.

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