Евтини пратки от Китай заливат Европа - опасни и замърсяващи

Европа е залята от "цунами от малки пратки от Китай". Това заяви директорът на Европейската асоциация за защита на потребителите Агустин Рейна, според който към момента Брюксел няма решение на казуса.

Организации за защита на потребителите предупреждават, че голяма част от продаваните продукти в големи сайтове като Shein и Temu не отговарят на европейските стандарти за безопасност.

Близо 70% от пратките не отговарят на стандартите

От 162 закупени артикула от Temu и Shein, 110 не отговарят на европейските норми. Около 25% от тестваните продукти пък са определени като потенциално опасни. Открити са високи нива на формалдехид и тежки метали като кадмий, а някои кабели дори се разтапят по време на зареждане.

Това са данните от ново изследване на германската Stiftung Warentest, проведено съвместно с експерти от Белгия и Дания.

Китайската компания за бърза мода Shein отвори в началото на ноември първия си физически магазин в Париж, като събитието беше прието нееднозначно. Протестиращи изразиха недоволство от условията на труд, качеството на продуктите и вредата за околната среда.

Свободно и агресивно навлизане на европейския пазар

В ЕС пратки под 150 евро не се обмитяват. Това позволява на компании като Shein и Temu да навлизат агресивно на европейския пазар. САЩ реагираха и вече промениха правилата си, слагайки край на необмитяването на малки пратки под 800 долара. Мярката доведе до рязък спад в доставките. В ЕС подобни промени се очакват най-рано през 2028 г.

Вълните от малки и евтини пратки, които заливат Европа, засилват опасенията за въздействието върху околната среда.

Повечето продукти пристигат директно от производителя, опаковани по отделно и транспортирани по въздух, което води до огромни въглеродни емисии. Евтините дрехи често се изхвърлят след кратко ползване, а митническите служби в ЕС са силно претоварени заради безпрецедентния брой пратки.

Само през 2024 г. в ЕС са внесени около 4,6 млрд. стоки с ниска стойност, като 91% от тях са от Китай. Това двоен ръст спрямо предходната година и тройно увеличение спрямо 2022 г.

Време за регулации

Европейските институции са наясно, че не могат да стоят безучастни и вече предприемат действия. През май Европейската комисия предупреди Shein, че на платформата се откриват мними намаления и заблуждаващи твърдения, включително такива, свързани с опазването на околната среда. През юли ЕК обвини Temu в нарушение на Закона за цифровите услуги заради недостатъчни мерки срещу забранени продукти. Разследването продължава и може да доведе до сериозни санкции.

По същото време Франция наложи глоба от 40 млн. евро на Shein, като общата сума на глобите за компанията във Франция през 2025 г. достигна 191 млн. евро. Италия също наложи санкция – глоба от 1 млн. евро през август за заблуждаващи твърдения относно екологичността на продуктите. През октомври пък германските власти започнаха разследване срещу Temu по подозрение, че платформата влияе на цените на сайта си за германския пазар, предаде Фокус.

Париж подготвя и нови регулации, насочени към ограничаване на влиянието на бързата мода. Предвижда се забрана на рекламата на подобни компании, изискване за подробни отчети относно екологичния отпечатък на продаваните стоки и дори такси, които могат да достигат до 10 евро за всяка закупена дреха.

Експанзията е необратима?

Експертите предупреждават, че въпреки нарастващия брой глоби и регулации, тези мерки вероятно ще забавят, но няма да спрат експанзията на китайските платформи.

Европа се нуждае от координирани действия, по-строги правомощия и реални последствия за компаниите, когато продават опасни или неотговарящи на стандартите продукти, смята Агустин Рейна.

До 2028 г. обаче, когато ще бъде въведена наданъчната реформа, Shein и Temu вероятно ще продължат да укрепват позициите си, а европейските потребители едва ли ще се откажат от изкушението на евтините стоки.