Снегът дойде в Италия (ВИДЕО)

21 ноември 2025, 16:32 часа 325 прочитания 0 коментара
В много части на Италия днес заваля сняг, предаде АНСА, цитирана от БТА.

По-обилни снеговалежи бяха регистрирани в северните планински райони. Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана. На места има и силен вятър.

Централните и южните части на страната обаче ще трябва да почакат малко по-дълго, за да се насладят на снежни пейзажи, казват метеоролози.

