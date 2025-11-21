Снегът дойде в Италия (ВИДЕО)

В много части на Италия днес заваля сняг, предаде АНСА, цитирана от БТА.

По-обилни снеговалежи бяха регистрирани в северните планински райони. Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана. На места има и силен вятър.

Централните и южните части на страната обаче ще трябва да почакат малко по-дълго, за да се насладят на снежни пейзажи, казват метеоролози.

