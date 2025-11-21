Войната в Украйна:

Вземал подкупи от Русия: 10 г. затвор за бивш британски евродепутат

21 ноември 2025, 15:39 часа 251 прочитания 0 коментара
Вземал подкупи от Русия: 10 г. затвор за бивш британски евродепутат

Бившият член на Европейския парламент (ЕП) и уелски лидер на партията „Reform UK“ Натан Гил беше осъден на 10 години и шест месеца затвор от британски съд за изнасяне на проруски речи в Европейския парламент в замяна на пари, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Нов руски рекорд: 73 млн. долара подкупи взел бивш следовател (ВИДЕО)

През септември Гил се призна за виновен пред наказателния съд „Олд Бейли“ в Лондон, че е приел подкупи на стойност хиляди евро от проруски политик в Украйна и че е изнасял подготвени изявления и е участвал в телевизионни предавания по негова заповед.

Още: Тръмп де факто позволи на фирми от САЩ да подкупват чужди държавни служители

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Великобритания подкупи проруски руски пари
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес