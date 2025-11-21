Вземал подкупи от Русия: 10 г. затвор за бивш британски евродепутат

Бившият член на Европейския парламент (ЕП) и уелски лидер на партията „Reform UK“ Натан Гил беше осъден на 10 години и шест месеца затвор от британски съд за изнасяне на проруски речи в Европейския парламент в замяна на пари, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

През септември Гил се призна за виновен пред наказателния съд „Олд Бейли“ в Лондон, че е приел подкупи на стойност хиляди евро от проруски политик в Украйна и че е изнасял подготвени изявления и е участвал в телевизионни предавания по негова заповед.

