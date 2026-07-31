ЦСКА с важна вест за завръщането на новата "Армия"

ЦСКА обяви, че продажбата на абонаментни карти за сезон 2026/27 ще започне след приключването на довършителните работи и финализирането на административно-документалните процедури около обновения стадион "Българска армия". От клуба уточниха, че имат готовност да предложат различни видове абонаменти, а цените им ще бъдат намалени съобразно оставащите домакински срещи до края на първенството. "Армейците" направиха и важен жест за завръщането на новата "Армия", като на абонаментните карти ще бъдат изобразени легендите Димитър Пенев и Георги Велинов.

ЦСКА обяви кога пуска картите за новата "Армия"

"Червените" разпространиха информацията заради нарастващия интерес от страна на привържениците след успешния старт на националната кампания за фен регистрация. Към момента на стадиона в Борисовата градина продължават активните довършителни дейности. Паралелно клубното ръководство и Министерството на младежта и спорта работят по приключването на всички необходими административни процедури.

ЦСКА не посочи конкретна дата за началото на продажбата, както и за първия официален мач на напълно обновената "Българска армия". От съобщението обаче става ясно, че феновете няма да заплащат пълната първоначална цена за сезонен абонамент, след като част от домакинствата вече се провеждат извън клубния стадион.

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"След приключване на тези процеси ще бъдат пуснати в продажба различните видове абонаментни карти, за което екипът на ЦСКА има готовност. Цената на сезонните карти ще бъде съобразена с броя на оставащите домакински двубои до края на първенството", обявиха от клуба.

Образите на Димитър Пенев и Георги Велинов ще присъстват върху абонаментните карти

Абонаментите ще бъдат посветени на две от най-големите фигури в историята на ЦСКА – Димитър Пенев и Георги Велинов. Техните образи ще присъстват върху картите за дългоочакваното завръщане в Борисовата градина. "Те са сред онези личности, заради които ЦСКА е безспорният футболен колос на България и запазена марка в Европа", допълниха "червените".

Реконструкцията на "Българска армия" започна през 2024 година, а ЦСКА продължава да провежда домакинските си срещи на Националния стадион "Васил Левски" до окончателното въвеждане на новото съоръжение в експлоатация.

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