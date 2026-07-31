В България не искат и да чуват за него, а УЕФА отново му гласува доверие в евротурнирите

Един от най-известните български рефери Георги Кабаков се превърна в първия роден съдия, получил назначение за международен мач през сезон 2026/27. Опитният пловдивчанин ще води реванша между албанския Егнатия Рогожине и ирландския Шамрок Роувърс в третия кръг от предварителната фаза на Лига Европа. Срещата в Тирана ще се изиграе на 13 август, четвъртък. Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов, Мартин Венев и Кристиян Колев. Драгомир Драганов и Димитър Димитров ще отговарят за ВАР-системата.

Кабаков се завръща на европейската сцена

Назначението на Георги Кабаков и неговата бригада за този мач прекъсва неприятния прецедент в първите два кръга и на трите европейски турнира да няма нито едно българско назначение. Това не се беше случвало никога досега, откакто надпреварите се провеждат в този формат. Но все пак си струва да се отбележи, че назначението на Кабаков от УЕФА идва в много интересен момент. От началото на сезона пловдивчанинът е пренебрегван да води мачове в родния елит, но все пак получи доверието на европейската централа.

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Както е известно по родните терени, Кабаков си навлече гнева на българските фенове по редица причини. Той неведнъж е бил упрекван за спорното си съдийство. По време на миналия сезон пловдивчанинът, който е многократен носител на наградата за най-добър съдия в България, се забърка в сериозни полемики. Стигна се до там, че президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов призова да бъдат преразгледани нарядите му. Тази ситуация предизвика сериозни спекулации около бъдещето на Кабаков. Въпреки скандалите, от УЕФА явно все още виждат в него качествен съдия, способен да ръководи мачове от най-високо ниво.

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