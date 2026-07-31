Бивш шеф във Формула 1: Един от пилотите иска да напусне заради съотборника си

С настъпването на лятната пауза във Формула 1 вниманието започва да се отклонява от борбата за шампионската титла и да се насочва към пазара на пилоти. Докато всички се наслаждават на заслужената триседмична почивка, преди състезанията да бъдат възобновени с Гран при на Нидерландия на 21 август, слуховете едва ли ще затихнат. Те бяха допълнително подхранени от бившият шеф на Хаас - Гюнтер Щайнер.

Гюнтер Щайнер с интересен коментар около бъдещето на един от водещите пилоти

Според него един от утвърдените пилоти проучва възможностите си. Не заради несигурност по договора, разногласия в ръководството или просто в търсене на ново предизвикателство, а заради това кой седи от другата страна на гаража. Става въпрос за Джордж Ръсел. Британецът има договор с Мерцедес до края на 2026 година, което оставя вратата отворена за продължаващи спекулации относно дългосрочното му бъдеще, особено на фона на продължаващите слухове, свързващи Макс Верстапен с преминаване в Бракли.

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Макар Ръсел да настоява, че вече има сключено споразумение за 2027 година, бъдещето му в редиците на "сребърните стрели" не изглежда гарантирано. След като започна сезона като фаворит, печелейки Гран при на Австралия в Мелбърн, поредица от слаби изяви, проблеми с болида, липсата на абсолютна скорост у Мерцедес и редица неблагоприятни резултати доведе до провала на шансовете му за титлата. Преди паузата 19-годишният му съотборник Кими Антонели има солидна преднина от 50 точки пред втория Люис Хамилтън, който от своя страна води с девет пункта на Ръсел.

Щайнер "прати" Ръсел в Ауди

В интервю за подкаста "The Red Flag" Щайнер изрази мнение, че тази динамика между двамата пилоти на Мерцедес може да принуди Ръсел да обмисли ново предизвикателство другаде: "Мисля, че има голям интерес от страна на пилотите да преминат в Ауди през 2028 година. Карлос Сайнц със сигурност е един от тях. Мисля, че и Джордж също се оглежда в момента, като знае, че сега е с Кими. Искам да кажа, че той не иска да остане с Кими до края на живота си, защото знае в каква позиция би се озовал. Затова се опитва да намери нови възможности."

Коментарите на Щайнер идват в момент, в който Ауди продължава да се утвърждава като най-амбициозният дългосрочен проект във Формула 1. Сайнц вече е свързван с германския производител, тъй като обмисля собственото си бъдеще след 2027 година, докато мястото на Нико Хюлкенберг за следващия сезон далеч не е гарантирано. Ако тенденцията при Ауди продължи, Щайнер смята, че отборът може да се превърне във все по-привлекателна дестинация, не на последно място за пилот на Мерцедес, търсещ нов старт далеч от един от най-обещаващите таланти.

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