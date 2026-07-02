Фицо оглави Вишеградската четворка и веднага посече Украйна (СНИМКИ)

Словакия пое на 1 юли председателството на Вишеградската четворка (В4). Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че приоритетите на Словакия ще бъдат засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз и защитата на общи позиции при изготвянето на новия бюджет на ЕС. Словакия ще председателства В4 до 30 юни 2027 г.

Фицо анонсира като свои приоритети в рамките на председателството намаляването на цените на електрическата енергия в ЕС. Други приоритети са разширяването на ЕС, охраната на външните граници на ЕС, сътрудничеството в здравеопазването и транспорта, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР.

Фицо оповести също, че Словакия планира да кани винаги на срещите на В4 и по една допълнителна страна, за да възникне формат В4+. Първата такава страна гост ще бъде Ирландия, която вчера пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

Още: Унгария на Мадяр е успяла в сетния миг да вгорчи бързото влизане на Украйна в ЕС

Снимка: Getty Images

Конкретно що се отнася до разширяването на ЕС, Фицо заяви, че най-подготвени за присъединяване към Съюза са Черна гора, Албания и Сърбия. Според него тези страни могат да донесат на ЕС здрав разум и свежа кръв. Словашкият премиер каза, че уважава интереса на Украйна да се присъедини към ЕС, но че не е съгласен това да се случва по съкратена процедура и да се правят изключения от изискванията.

Вишеградската четворка е неформално обединение за сътрудничество, в което членуват Полша, Словакия, Унгария и Чехия.

"Празнувам втория си рожден ден": Фицо показа как се радва на живота две години след опита за покушение (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images