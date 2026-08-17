Кабинетът "Радев":

"Коя олигархия точно е победена?": Мирчев говори за прегрупиране около Радев

17 август 2026, 10:05 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Коя олигархия точно е победена?": Мирчев говори за прегрупиране около Радев

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заговори за прегрупиране на олигархията около Румен Радев, става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Повод за думите му са управленската програма и твърденията на министър-председателя, че олигархията е елиминирана от политическата власт. Той обръща внимание, че е малко объркващо, тъй като в собствената управленска програма на кабинета пише точно обратното: олигархията била дълбоко вкоренена пирамида, проникнала в институции, медии, партии и изборния процес, а "отстраняването на върха" от властта изобщо не решавало проблема.

Коя олигархия е победена?

Този въпрос поставя Мирчев в своя пост в социалната мрежа.

"Георги Гергов? Същият, за когото е публично известно, че работеше за първата кампания на Радев и препоръчваше Николай Копринков за екипа му? Христо Ковачки? Антикорупционният фонд съобщи само преди дни, че още чака от правителството на Радев отговори на въпросите си за ТЕЦ "Бобов дол", "Орион" и Ковачки. Или Николай Вълканов? Преди изборите Гълъб Донев беше попитан директно дали Гергов и Вълканов са част от въпросната олигархия. Ясен отговор нямаше", пита Мирчев. Според него е видно как се побеждава олигархия за 100 дни - "не разграждаш зависимостите, само променяш списъка на хората, които наричаш олигарси".

Прегрупирането

Мирчев посочва още, че "Прогресивна България" е получила огромно доверие с ясната заявка, че ще унищожи корупционния олигархичен модел Пеевски - Борисов.

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"Засега виждаме само едно - Пеевски и Борисов се държат встрани, но под тях всички схеми, мрежи от фирми и зависимости се прегрупират зад новия силен. Не знам дали е световен рекорд по демонтаж на олигархичен модел. Но със сигурност е забележително постижение по прекръстването му", добави още Мирчев. ОЩЕ: Управляващите ще борят олигархията с "черен списък" от фирми, тестове за почтеност и обучения по етика

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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