"На 101-ия ден толерансът на опозицията е изчерпан и "пактът за ненападение" е скъсан": Говори Елена Дариева (ВИДЕО)

"На 101-ия ден толеранса на опозицията е изчерпан и "пакта за ненападение" е скъсан. Всеки един казус се политизира, за съжаление. Този драматичен акт в Пловдив с убийството на Георги Кузов отново бе използван за политизация. Ако сведеш един такъв обществен процес само до политическите измерения с цел да уязвиш врага, ти очевидно не търсиш решение на проблема, а само поляризираш". Това обяви в ефира на Студио Actualno социологът Елена Дариева по повод критиките на ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ към "Прогресивна България" след настъпването на 100 дни от началото на правителството.

Тя припомни още, че управлението стартира с доста висок кредит на доверие, заради мнозинството, което новата власт има и в парламента. "Това се случва и на фона на повишена обществена критичност. Кабинетът “Радев” тръгна с доверие около 50% - сега и неодобрението е високо, заради повишената поляризация и сега ⅓ от хората са критично настроени към управлението. Сривът на общественото доверие за три месеца е 8%, има обаче тенденция за спад и то стръмно надолу. Кабинетът загуби подкрепата на периферния вот и на онзи електорат, който е дал авансово кредит на доверие, но е чужд електорат", подчерта още тя.

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Въпреки това обаче според Дариева опозицията в момента е силно фрагментирана и това значително бламира предварително опитите за мащабни протести, също и доста улеснява управляващите. "Опозицията в момента е по-съсредоточена в противоборства с близкостоящи формации - предстои голямата битка коя формация ще лидира опозицията", каза още тя.

Снимка: Actualno.com

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Шанс ли са президентските избори?

На въпрос дали сме на прага на концентрация на властта за поне 3 години напред - Радев - премиер, Йотова - президент, а вероятно и местна власт, която идната есен ще се преразпредели - Дариева обясни: "Битката на президентските избори е по-скоро символна, но реалната ще е на местните избори. Политическа формация, която не успее да си осигури солидна база на местно ниво, няма дълъг политически хоризонт", обясни тя.

Относно кандидатурите за президентския вот, социологът каза: "Ако един от популярните лозунги на опозицията беше: "Времето е наше!", то сега времето не работи в интерес на опозицията. Ясен е кандидатът на управляващите, но не и кой ще е основния опонент. При такова сгъстено политическо време и на фона на мощен център на власт, какъвто имаме в момента с "Прогресивна България", е сигурно, че претендентите на опозицията са по-скоро претенденти за балотаж. Големият въпрос, който трябва да бъде разрешен от обществото на тези избори, е дали ще се търси баланс, или ще се концентрира властта в един център", подчерта още Елена Дариева.

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