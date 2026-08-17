Спорт:

Разбиранията на Потресаващата Бутафория за национален интерес явно са да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия

17 август 2026, 11:38 часа 945 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com
Разбиранията на Потресаващата Бутафория за национален интерес явно са да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия

Разбирането за национален интерес на правителството на Румен Радев вероятно включва това да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия.

Това коментира членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова по повод замразяването на обществената поръчка за магистралата Бяла - Велико Търново и информациите, че в предстоящото строителство на автомагистрала "Черно море" ще участват български и турски фирми.

"Пътната инфраструктура на Северна България отново е на пауза. Аз откак се помня е така, де, то затова и най-бързо обезлюдяващите се населени места в ЕС са там, и най-бедният регион на Съюза, а и най-русифицираният регион на ЕС (prove me wrong) - също", написа Цекулова.

Още: Предизвестен провал: Въпроси защо поръчката за магистралата Бяла - Велико Търново е прекратена

"Автомагистрала "Черно море", от друга страна, ще обслужва турския туризъм, защото ще улесни драстично румънските туристи да стигат до югоизточната ни съседка, подминавайки бетономорието "с 200".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изобщо, разбиранията на Потресаващата Бутафория за национален интерес явно са да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия. Оставям тая мисъл за бавна преработка на всички патриоти, които гласуваха за това", коментира още Цекулова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пътища Цитати Цитат АМ Черно море пътна инфраструктура Надежда Цекулова магистрала Русе - Велико Търново Прогресивна България кабинетът Радев магистрала Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес