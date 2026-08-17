Разбирането за национален интерес на правителството на Румен Радев вероятно включва това да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия.

Това коментира членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова по повод замразяването на обществената поръчка за магистралата Бяла - Велико Търново и информациите, че в предстоящото строителство на автомагистрала "Черно море" ще участват български и турски фирми.

"Пътната инфраструктура на Северна България отново е на пауза. Аз откак се помня е така, де, то затова и най-бързо обезлюдяващите се населени места в ЕС са там, и най-бедният регион на Съюза, а и най-русифицираният регион на ЕС (prove me wrong) - също", написа Цекулова.

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"Автомагистрала "Черно море", от друга страна, ще обслужва турския туризъм, защото ще улесни драстично румънските туристи да стигат до югоизточната ни съседка, подминавайки бетономорието "с 200".

Изобщо, разбиранията на Потресаващата Бутафория за национален интерес явно са да върне Южна България на Турция, а Северна - на Русия. Оставям тая мисъл за бавна преработка на всички патриоти, които гласуваха за това", коментира още Цекулова.