Финансист може да стане новият премиер на Молдова

Президентът на Молдова Мая Санду номинира 44-годишния финансист Василе Тофан за поста министър-председател на страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС в пряко излъчване на нейната пресконференция след консултации с „Партията на действието и солидарността“ (ПАС). ПАС вчера обяви, че ще предложи Тофан за премиерския пост по време на днешните консултации.

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Номинираният за министър-председател е инвеститор в „Хърайзън Капитал“ - инвестиционен фонд за стартиращи компании, управляващ 1,6 милиарда щатски долара, фокусиран върху Украйна и Молдова.

Консултациите последваха оставката на министър-председателя Александру Мунтяну, който заемаше поста в продължение на седем месеца.

Преди няколко дни МОЛДПРЕС информира, че Санду е подписала указ за назначаване на Еуджениу Осмокеску за изпълняващ длъжността премиер на Молдова. Той ще изпълнява задълженията на ръководител на правителството, считано от 8 юли 2026 г., до сформирането на нов кабинет.