Премиерът на Молдова хвърли оставка в първата година от мандата си след сблъсък с президента

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну подаде оставка на 3 юли, по-малко от година след встъпването си в длъжност, поради явни разногласия с президента на страната Мая Санду. „В момента, в който разбера, че вече не мога да изпълнявам мандата си в съответствие с моите принципи и убеждения, решавам да се оттегля“, написа той във Facebook. Санду благодари на Мунтяну за работата му на пресконференция вчера сутринта, като заяви, че той „е поел отговорността за правителството в един сложен период, когато бяха необходими мерки за съживяване на икономиката, но и за започване на съществени структурни реформи“.

Президентът Мая Санду отрече да е поставяла бариери пред Мунтяну, за да се бори той срещу злоупотребите

Тя обаче определи като „неверни“ всякакви спекулации, че „той е искал да се бори срещу злоупотребите, но не му е било позволено“.

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Мунтяну беше издигнат от проевропейската Партия на действието и солидарността на Мая Санду.

„Очаквах по-голямо участие в сложните решения, по-голямо присъствие, за да се изслушват хората, да се обясни какъв вид реформи трябва да направим и защо трябва да ги направим“, каза Санду. „Ние сме длъжни да успеем да въведем Молдова в ЕС и да развием страната“.

Как оставката влияе на еврочленството?

Молдова и Украйна станаха страни кандидатки за членство в ЕС през 2022 г., като и двете официално откриха първия от шестте списъка с реформи на 15 юни тази година.

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Санду заяви, че „не може да знае колко време ще отнеме“ намирането на заместник на Мунтяну, но че това трябва да стане бързо, за да се постигне напредък по пътя на Молдова към присъединяване към ЕС.

„Да не си позволяваме почивки, да не спираме нито за миг. Напротив, нека работим още по-бързо“, добави Санду.