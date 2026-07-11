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Лудогорец стартира преговори за национал на Египет, който игра на Мондиал 2026

11 юли 2026, 12:32 часа 294 прочитания 0 коментара

Лудогорец води преговори за национал на Египет, призна Ахмед Солиман, член на Управителния съвет на Замалек. Става въпрос за Хосам Абделмагид, който бе част от националния отбор на „фараоните“ на Световното първенство по футбол. Той влезе като резерва в мачовете с Нова Зенландия от груповата фаза и Австралия в 1/16-финалите, когато отбеляза и победаната дузпа за родината си.

Интерес към бранителя има и от страна на клуб от ОАЕ

Защитникът е основен футболист на Замалек, а негов представител е посредник между ръководствата на Лудогорец и египетския тим. Според Солиман, ситуацията е изключително деликатна. От една страна, отборът има голяма нужда от услугите на Абделмагид, но от друга страна, неговият договор изтича в края на следващия сезон. Това поставя клуба пред сериозна дилема: да го продаде сега или да рискува да го загуби без трансферна сума.

„Въпросът се проучва и все още не е взето окончателно решение – нито за одобрение, нито за отхвърляне на офертата“, заяви Солиман, цитиран от „zamalektoday“. Той допълни, че Абделмагид има оферта и от Шарджа от ОАЕ.

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Лудогорец Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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