Китай не дава Русия да мисли за ядрено оръжие в Украйна. "Ад от мита" от САЩ, ако купуваш руски петрол и газ – крачка напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Надявам се, че не. Това е резонен и директен въпрос. Преди два дни вечерях с китайския външен министър във Финландия и обсъдихме ядрения въпрос. Китайците са много твърди в отношението си – не, това няма да се случи! Затова е важно да удържим това. Опасност от ескалация обаче има – трябва да е отнасяме сериозно". Така, в интервю за CNBC, финландският президент Александър Стуб потвърди думи на украинския си колега Володимир Зеленски – че Китай е твърдо против това Русия да използва ядрено оръжие във войната в Украйна – ОЩЕ: Зеленски за Китай: Пекин е дал ултиматум на Путин за ядреното оръжие

Q: Is a cornered Vladimir Putin ever, in your opinion, going to turn nuclear?



Finland’s President Stubb: I had the Foreign Minister of China in Finland for dinner two days ago. We discussed the nuclear issue.



The Chinese are very adamant in saying, "No, that will not happen."… pic.twitter.com/Dq5UDfuvkY — Clash Report (@clashreport) July 10, 2026

Опасност от ескалация има постоянно вече пета година в тази уж тридневна "специална военна операция" на Русия – а няма ли да има деескалация? Едва ли – защото в същото интервю Стуб разказа, че американският президент Доналд Тръмп го питал дали може да вярва на руския диктатор Владимир Путин. Не, твърдо е отговорил Стуб. От другата страна отношението е същото – руският външен министър Сергей Лавров каза в прав текст: "Вече не вярваме на Запада, когато казва, че иска решение с преговори. Резервите ни от добра воля са напълно изчерпани":

Lavrov says Russia no longer believes the West wants negotiations, the goodwill and hopes are "completely exhausted," he claims. pic.twitter.com/nzkY4ABI0d — WarTranslated (@wartranslated) July 10, 2026

В същия дух действа официалната руска пропаганда – главният редактор на RT Маргарита Симонян, която е болна от рак, настоя, че не Украйна ескалирала сега войната, а Европа. "Затова рано или късно Москва ще е задължена да отговори", каза тя и изключи Украйна да може сама да си осигури ракети, с които да удари руската столица, явно зачерквайки компания като Fire Point като самостоятелност. Украинци правели такива ракети, но Европа стои зад тях, по думите ѝ – тя припомни и Starlink като система за осигуряване на комуникации и разузнавателни данни за Украйна:

💥 “We haven’t even started yet” — Russian propagandist Margarita Simonyan openly threatens a full-scale response



In a conversation with Roger Köppel, she claimed that despite constant Ukrainian strikes on Russian territory and energy infrastructure, Moscow has supposedly not… pic.twitter.com/IA33zTQc8k — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

На този фон, руската социологическа агенция ВЦИОМ отчете нов спад в рейтинга на Владимир Путин – с 0,9% до общо 66%.

Пак приказки за натиск от САЩ

Междувременно, сенаторът-републиканец Линдзи Греъм пак се сети за своя законопроект, който да развърже ръцете на Доналд Тръмп да налага санкции на държави, купуващи руски петрол. Най-общо казано – мита, като Греъм уточни, че става въпрос и за руски газ, включително и за държави, които препродават руски петрол и газ, Тръмп ще решава. "Ще стане закон", уверен е Греъм, който обеща от Киев сега разговори с демократите в Конгреса, за да има двупартийно съгласие. За този пакет първо се чу още през март, 2025 година – оттогава няма нищо друго извън говорене и смекчаване на текстовете. Сега Греъм каза, че имало съгласие с Белия дом как да изглежда законопроектът – припомнете си досега през какви основни фази премина:

🔥 The White House has backed a bill on “hellish sanctions” against Russia



Senator Lindsey Graham said the text of the bill had been agreed with the Trump administration. The legislation is now expected to become law.



The new measures are meant to give the US president… pic.twitter.com/taItpRvN08 — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 60 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 10 юли е имало 261 бойни сблъсъка спрямо 283 на 9 юли. Руснаците са хвърлили 291 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2822 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 600 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7360 FPV дрона, което е с около 2700 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо, след един ден на прекъсване – 38 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалната украинска информация. Още 20 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 18 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област, но само 1 е имало в най-западната част на Запорожка област, в направлението към Орехов. В Славянското направление са извършени 29 руски пехотни атаки, а в съседното му от север Лиманско направление – 23. В Южнослобожанското направление е имало 12 руски пехотни атаки – районът на град Вовчанск и селата южно от него. Нито една руска пехотна атака обаче не е осъществена през последните 24 часа в Купянското направление.

Интересен коментар в дневния обзор на популярния Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук и то за Константиновка, която руската армия уж превзе и ден след ден Z-канали обясняват как боевете всъщност продължават, наричайки това "прочистване": "Ключовата цел е потискането на дроновете и засилването на електронното заглушаване, за да се прекъсне патовата ситуация по фланговете". "Без да се разчисти секторът Часов Яр - Николаевка - Красно, противникът ще запази възможността да прониква в Константиновка и да принуди руската армия да разпръсне силите си по вече преминати линии", добавя "Рибар". Каналът признава и това, което Actualno.com написа в предния си обзор – нов украински успех в Олександриевското направление - ОЩЕ: Сега е моментът да победим: Създателят на ракетите "Фламинго" дава тон за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Описаното от "Риба" доста кореспондира с положението в Покровск – там руснаците понасят удари по логистиката си на километри зад активния фронт, отделно и в самия град Украйна нанася удари най-вече по позиции на руски оператори на дронове от елитното звено "Рубикон":

💥✈️ Ukrainian Defense Forces carried out an airstrike on positions used by the Russian UAV operator training center "Rubikon" in the Lazurnyi district of Pokrovsk.



🎯 This location was used by Rubikon instructors to train drone crews for Russian units and coordinate their… pic.twitter.com/UZ0Qt5nfrS — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 10, 2026

on this 300m road section in the Dobropillia direction pic.twitter.com/zHXojuMb8t — imi (m) (@moklasen) July 10, 2026

Тази нощ Руската федерация отново стреля основно по Киев, имаше съобщение от украинските ВВС за ракетна опасност, освен данните за далекобойни дронове. Изстреляни са 6 балистични ракети "Искандер-М", 4 авиационни ракети Х-59/Х-69 и 121 далекобойни дрона. Свалени са 2 ракети Х-59/Х-69 и 111 дрона, а удари от преминали руски ракети и дронове са регистрирани на 7 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има 8 ранени, сред които и 11-годишно дете. Украинската спешна служба актуализира информацията – 10 ранени. Кличко добавя, че има поразени нежилищна и триетажна офис сграда, както и ел. подстанция. Украинската спешна служба добави, че пожарът в триетажната сграда и прилежащо складово помещение е потушен, както и че има ударен жп локомотив от руския обстрел – ОЩЕ: "Да устоим ден повече от руснаците": Какво очакват украинците – разказ на Карина Карагаева, която живее в Киев (ВИДЕО и СНИМКИ)