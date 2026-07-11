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Развитие по шпионския скандал: Освободиха двама от шестимата българи във Великобритания

11 юли 2026, 9:08 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Развитие по шпионския скандал: Освободиха двама от шестимата българи във Великобритания

Двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл, са били освободени от властите във Великобритания. По информация на медиите това са Ваня Габерова и Иван Стоянов. Двамата бяха част от групата българи, осъдени на общо 50 години затвор за шпионски операции в цяла Европа в полза на Русия. Стоянов, който се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова е с шест годишна присъда.

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Ръководени от австриеца Ян Марсалек, от името на руското разузнаване, те са извършвали мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Разследващият журналист Христо Грозев, който беше следен от групата, написа в социалните мрежи, че би му се искало някой да го е информирал, че са освободени, съобщи БНТ. 

Кои са шпионите?

Групата от български шпиони, обвинена, че е действала в полза на Москва, се състои от петима души, двама от които вече признаха вината си. Това са 46-годишният Орлин Русев и 43-годишният Бисер Джамбазов. Русев е бил лидер на клетката, който е поддържал постоянна комуникация с Марсалек.

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Катрин Иванова, на 33 г., Ваня Габерова, на 30 г., и Тихомир Иванчев, на 39 г., също са обвинени, но не се признават за виновни.

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Българите бяха задържани в Обединеното кралство през февруари 2023 г. Разследването твърди, че обвиняемите са „шпионирали в полза на Русия“ между 2020 г. и 2023 г. Участвали са в операции по събиране на разузнавателна информация във Великобритания, Германия, Австрия, Испания и Черна гора. Действали са с фалшиви самоличности. Според разследващия сайт BIRD.bg пък групата действала и у нас - от къща в село Кърпачево, област Ловеч.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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