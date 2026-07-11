Естония засилва отбраната си: Строи нова военна база край границата с Русия

Естония планира да изгради нова военна база в Нарва, на границата с Русия, за постоянно разполагане на около 200 военнослужещи. Строителството се очаква да започне по-късно тази година, като първият етап ще бъде завършен до лятото на 2028 г. Бъдеще базата ще разполага с капацитет за настаняване на до 1000 души - не само естонски сили, но и съюзници от НАТО.

„Новата военна база ще изпрати сигнал към жителите, че естонската държава има силно присъствие“, заяви генерал-майор Вахур Карус в интервю за ERR.

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Укрепването на военното присъствие на Естония в граничния район е отговор на сформирането на нови руски военни части близо до границата ѝ. Пограничният град Нарва вече е бил в центъра на териториални спорове с Русия.

Според Службата за външно разузнаване на Естония, през 2024 г. Русия е сформирала две големи военни съединения близо до естонската граница.

Estonia plans to build a new military base in Narva, on the Russian border, to permanently station around 200 troops.



Construction is set to begin later this year, with the first phase completed by summer 2028.



The base will have capacity for up to 1,000 personnel in the… pic.twitter.com/eolO0DJ9uT — Clash Report (@clashreport) July 11, 2026

В отговор на нарастващата заплаха естонското правителство инвестира около половин милиард евро във военната си инфраструктура през следващите четири години. Един от тези проекти е изграждането на отбранителна линия, състояща се от приблизително 600 бетонни бункера, за отблъскване на евентуална руска агресия.

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През септември 2024 г. Естония откри и нов военен лагер – „Реедо“ (Reedo), близо до град Виру, като инвестира 21 милиона евро в изграждането му. Военният обект може да побере до 1000 военнослужещи и е предназначен както за естонските сили, така и за съюзническите сили на НАТО.

Освен това в края на миналата година страната извърши ремонт на авиобазата „Емари“, целящ да повиши способностите за изпълнение на мисии на авиацията на НАТО в региона.