Джокович не мисли да се отказва: Все още мога да играя на ниво Топ 5! (ВИДЕО)

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович няма никакво намерение да се отказва от тениса, въпреки че наскоро навърши 39 години. Това разкри самият той след двубоя си с Яник Синер. Както е известно, сърбинът отстъпи пред италианеца с 0:3 (4:6, 4:6, 4:6) сета и по този начин отпадна от третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън.

След края на срещата Джокович сподели, че не мисли да се отказва от тениса, тъй като все още се представя на високо равнище. По думите той може да играе на ниво Топ 5, което е сериозно постижени за състезател на неговата възраст.

„Наслаждавам се на тръпката от състезанието“

Novak Djokovic says for 99% of the players, reaching a Grand Slam final and a Grand Slam semifinal so far this year would be a very good result, but for him, it’s not enough



“At this point in your career, does it still remain about winning titles? Or can you leave a tournament… pic.twitter.com/qjuUQzYUWz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2026

„Миналата година стигнах до четири полуфинала. Тази година в три турнира от Големия шлем играх един финал и един полуфинал. Мисля, че за 99% от играчите това би бил много добър резултат. За мен е добър, но не е достатъчно добър. Разбира се, все още се наслаждавам на тръпката от състезанието. Може би вече не толкова на трудните седмици на подготовка за големи турнири, когато трябва да преодоляваш много физическа болка отново и отново“. „

„Радвам се, че тялото ми се представи добре на този турнир. Но на почти всеки друг турнир през последните две години винаги съм имал някакъв проблем. Чувствам, че все още мога да играя на ниво от топ 5, състезавайки се с най-добрите. И ми харесва. Но в същото време стои въпросът: докъде искаш да стигнеш, колко още искаш да играеш, как точно искаш да играеш и т.н. Не чувствам натиск, никой не ме принуждава да играя. Правя това, защото искам и все още мога да се представя на ниво Топ 10 или Топ 5“, заяви Ноле.

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