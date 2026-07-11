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Заложническа драма в Берлин (ВИДЕО)

11 юли 2026, 10:10 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Заложническа драма в Берлин (ВИДЕО)

Полицията в германската столица Берлин обяви, че е дала ход на мащабна операция в южния квартал "Мариенфелде", след като жена бе взета за заложник снощи в супермаркет, съобщи ДПА. Нападателят я държи под заплаха от 22:00 местно време снощи, уточни полицията. Засега не е известен мотивът на мъжа, с когото правоохранителните органи поддържат контакт.

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"Към момента двамата все още са вътре в супермаркета", заяви полицейският говорител Щефан Петерсен-Шуман тази сутрин. "Операцията е в ход и на този етап не можем да кажем нищо повече", посочи той.

Супермаркетът се намира на улица "Хилдбургхауз". 

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супермаркет заложник Берлин
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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