Смразяващо откритие: Експлозиви в телата на върнати от Русия украински военни

На няколко пъти са откривани взривни устройства в телата на украински военнослужещи, репатрирани от Русия. Затова вече се извършват задължителни проверки за безопасност, преди да се пристъпи към каквито и да е действия по идентификация. За това съобщи агенция „Укринформ“, позовавайки се на ексклузивно интервю с Тарас Тарасенко – заместник-началник на следствения отдел и ръководител на звеното за престъпления срещу живота и здравето към Дирекцията на Националната полиция в Кировоградска област, където се изпращат за експертиза значителен брой репатрирани тела.

ОЩЕ: Отровен подарък от "момиче": Разкриха руска схема за убийството на украински морски пехотинец (СНИМКИ)

„След връщането на телата извършваме първоначален оглед“, обясни Тарасенко. „На първо място проверяваме дали има предмети, които биха могли да представляват опасност. Подобни случаи са се случвали неведнъж. Намирали сме взривни устройства, гранати и други опасни предмети, затова работим възможно най-внимателно“, добави той.

Идентификация в опасни условия

След като бъдат проверени телата от експлозиви и други опасни предмети, специалистите търсят документи, мобилни телефони и банкови карти, преди да започне щателният съдебномедицински оглед. Според „Укринформ“ разследващите документират и фотографират „специфични белези“, като татуировки и облекло.

Тарасенко отбелязва, че наведнъж могат да пристигнат по 200–250 тела, което прави физически невъзможно обработването на всички тях в рамките на един ден. За да поддържа качеството на работата си, екипът му си поставя за цел да изследва по около 10 върнати тела на ден.

Полицията съобщава, че често се откриват тленни останки от няколко украински граждани, смесени в един чувал – факт, установяван било чрез визуален оглед, било чрез последващ ДНК анализ. В такива случаи разследващите и съдебните медици извършват сегментиране, т.е. отделяне на останките за по-нататъшен анализ, за да се гарантира, че всяко лице може да бъде свързано със семейството си.

ОЩЕ: Буре с барут в тила: Най-голямата опасност за Украйна вече не е на фронта

Години между изчезването и идентификацията

През 2024 г. към Главната дирекция на Националната полиция беше създаден център за издирване на лица, изчезнали при особени обстоятелства и за идентификация на неидентифицирани тела на военнослужещи, съобщава „Укринформ“.

„В този център работят 32-ма души“, каза Тарасенко, като добави, че освен основната си дейност, експертите изпълняват задачи, свързани с издирването и идентифицирането на неидентифицирани тела. Центърът обединява следователи, криминалисти, служители на киберполицията и други специалисти.

„Това отнема около 90% от работното ни време. Да, има и други текущи задачи, но това направление в момента е приоритет“, обясни той. Според Тарасенко могат да минат години между момента, в който семейството предостави ДНК проба, и връщането на тялото, тъй като системата отчита съвпадение едва когато и двата профила са налични в базата данни.

ОЩЕ: 5 дни и почти 50 ударени кораба от руския сенчест флот. Призовалият за бунт срещу Путин: Бях болен (ВИДЕО)

„Днес идентифицирахме човек, изчезнал още през 2023 г. В продължение на три години не се знаеше нищо за съдбата му“, каза Тарасенко, като добави, че някои случаи остават неразрешени още от 2014 г.

Украйна си върна телата на 522 загинали граждани, включително военнослужещи, след нова операция по репатриране, съобщи в четвъртък (18 юни) Координационният щаб на Украйна по въпросите на военнопленниците.

На 27 юни в Украйна постигнаха седем цивилни граждани от руски плен, някои от които са били задържани още от 2022 г. Освободените лица – на възраст между 35 и 66 години, са били пленени по време на окупацията на районите на Мариупол, Киев, Харков, Запорожие и Луганск.