Рокада в АЕЦ "Козлодуй": Бивш шеф на разузнаването влиза в борда на мястото на ядрен експерт

Българският енергиен холдинг (БЕХ) извърши неочаквана рокада в управлението на АЕЦ "Козлодуй". С решение на борда на директорите, взето в петък, от ръководството на атомната централа е освободен един от най-авторитетните български експерти по ядрена енергетика – проф. Георги Касчиев. На негово място в Съвета на директорите влиза Драгомир Димитров, бивш председател на разузнавателните служби, съобщи в. "Сега".

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Смяна на фокуса

Назначаването на проф. Касчиев през март бе продиктувано от спешната нужда от техническа експертиза. Тогавашният служебен енергиен министър Трайчо Трайков аргументира избора му с критичното състояние на паропрегревателя на Шести блок, който наложи многократни аварийни спирания. Касчиев, с 20-годишен стаж в централата, научен ръководител на пуска на 5-ти блок и бивш шеф на Агенцията за ядрено регулиране, беше привлечен, за да предложи решение на техническата криза. Професионалният му път включва академична и изследователска дейност на най-високо ниво в САЩ, Германия, Япония и Австрия.

Новото име

На мястото на учения влиза Драгомир Димитров – офицер с дългогодишна кариера в сектор „Сигурност“. Димитров е оглавявал Националната разузнавателна служба (НРС) в периода 2012–2015 г., а след трансформирането ѝ – и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) до 2018 г.

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Името на Димитров влезе в общественото полезрение и в края на миналата година, когато той спечели дело срещу прокуратурата. Това се случи след тригодишно разследване срещу него за длъжностно престъпление, свързано с изтичане на класифицирана информация – обвинения, които не доведоха до осъдителна присъда.

Предстои решението на БЕХ да бъде вписано в Търговския регистър, след което промяната ще влезе в официална сила.