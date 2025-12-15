Спорт:

Арести в Гърция след задържан кораб с тонове кокаин

15 декември 2025, 10:55 часа 305 прочитания 0 коментара
Много голямо количество кокаин е било задържано на гръцки кораб в Атлантическия океан, съобщава в. "Катимерини". Според оценки на добре запознати с разследването източници, цитирани от изданието, на риболовния съд може да има до седем тона наркотик. Разследването е било проведено от гръцката Служба за борба с наркотиците в сътрудничество с американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА).

Какво се знае?

Според информацията корабът е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка, където се смята, че е натоварил голямо количество наркотици. След това е трябвало да ги откара до засега неизвестна дестинация в Европа.

Петимата души на борда са задържани, както и още петима в Гърция – в Катерини, Тива и Атина. Твърди се, че ръководителят на престъпната организация е стар познайник на гръцките власти и е собственик на плавателния съд.

От два дни задържаният плавателен съд се тегли в Атлантическия океан от военноморския флот на Франция, която оказва подкрепа на операцията. Очаква се корабът да бъде изтеглен до Пирея, където ще бъде измерено точното количество на кокаина, а петимата задържани на борда ще бъдат предадени на гръцките власти.

Виолета Иванова
