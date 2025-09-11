Финландия се въоръжава: САЩ одобриха продажба на ракети за над 1 млрд. долара

Държавният департамент на САЩ обяви, че е одобрил възможната продажба на ракети "въздух-въздух" на стойност над 1 млрд. долара на Финландия. В изявление Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) заяви, че "предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на САЩ като подобри сигурността на съюзник от НАТО".

Агенцията посочва още, че така "ще се подобри способността на Финландия да се справи с настоящи и бъдещи заплахи и ще се засили оперативната съвместимост с американските и други съюзнически сили". В изявлението на агенцията се подчертава, че продажбата "няма да промени основния военен баланс в региона", цитира го ДПА.

Предложената продажба се отнася до модерни ракети "въздух-въздух" със среден обсег AIM-120D-3 и свързано с тях оборудване на стойност около 1,07 милиарда долара.

Както е обичайно при продажби на оръжие в чужбина, Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ заяви, че Конгресът е бил информиран.

