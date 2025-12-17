ЕК ни съди за обществените поръчки за частни болници, те се защитават с решение на Съда на ЕС

На 11 декември Европейската комисия (ЕК) обяви, че завежда дело срещу България, защото държавата не е транспонирала точно Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки. ЕК обяви, че понастоящем българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС за обществените поръчки дори когато те получават повече от 50% от финансирането си от публични източници. България е подготвила изменения, но депутатите не са ги гласували, уточняват от ЕК.

Сега, седмица по-късно, Българската болнична асоциация (ББА) реагира – с твърда позиция, че частните лечебни заведения не са публичноправни организации и затова не трябва да попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В подкрепа на позицията си, от ББА цитират решение на Европейския съд (Определение от 26.09.2024 г. по дело C-550/23), с което българското законодателство е съобразено. Есенцията в позицията на ББА: Съгласно трайната практика на Европейския съд, за да бъде даден субект публичноправна организация, той не трябва да действа в условията на пазарна икономика. Частните лечебни заведения обаче:

функционират като търговски дружества, които поемат пълен финансов риск

формират резултат, съответно загуба в зависимост от собствената си дейност

получават средства от НЗОК като насрещно заплащане за извършени услуги, а не като форма на бюджетна издръжка

имат множество източници на приходи, а не единствен публичен ресурс

В цитираното от ББА съдебно определение става въпрос за дело, в което спор водят "Монтажи" ЕАД и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). АДФИ счита, че "Монтажи" е нарушила нормите на ЗОП заради договор с "Рейр Студио БГ" ЕООД, защото приема "Монтажи" за публичноправна организация. А съдът посочва, че дори под определените в директивата прагове на стойността на дадена поръчка (извън строителството, праговете са 144 000 евро, 221 000 евро и 750 000 евро без ДДС), определението за публичноправна организация в директивата може да се прилага. Що е то публичноправна организация според директивата:

създадена с конкретната цел да задоволи нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер;

има правосубектност

финансира се в по-голямата си част от държавни, регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен орган, повечето от половината от членовете на който са назначени от държавните, регионалните или местните органи или от други публичноправни организации

"В България много лечебни заведения отговарят на тези критерии, тъй като предоставят основни услуги от обществен интерес и получават по-голямата част от финансирането си от Националната здравноосигурителна каса или други публични източници" - това е основен мотив за заведеното от ЕК дело.

