Нобелистката за мир Мария Корина Мачадо напусна Осло

Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, лауреатка на Нобеловата награда за мир, напусна Осло, съобщи член на нейния екип, Педро Уручурту Носели, без да уточни новата й дестинация.

Мачадо, която си счупи прешлен миналата седмица по време на драматичното си бягство от Венецуела, където живееше в изгнание, е „в добро здраве и в момента се консултира със специалист, за да се възстанови бързо и напълно“, написа Педро Уручурту Носели в социалната мрежа X, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Тя вече не се намира в град Осло“, добави той, без да дава повече подробности.

