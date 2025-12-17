Русия превзе Украйна: Така излезе от прякото излъчване на поредното заседание на руското военно министерство (ВИДЕО)

Държим инициативата в бойните действия практически във всички направления. Освободили сме (превзели всъщност) над 300 населени места и над 6000 квадратни километра – думите са на руския военен министър Андрей Белоусов за постигнатото от руската армия в Украйна през 2025 година. Той ги произнесе по време на разширено заседание на колегията на руското военно министерство.

Един от най-популярните руски телеграм канали "Смотри", който следи изкъсо и постоянно публикува видеа светкавично от такива събития, обаче изкара друга версия – 600 000 квадратни километра вече са превзети от руснаците. Цялата територия на Украйна е малко над 603 000 квадратни километра.

Дори думите на Белоусов обаче изглежда не са истина – оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е, че дотук през годината руската армия е превзела под 4700 квадратни километра т.е. под 1% от украинската територия – Още: Не се продаваме: Украински отговор на лицемерието на САЩ. Русия е превзела 0,77% от Украйна през 2025 г. (ОБЗОР – ВИДЕО)

И още числа от Белоусов – на практика Украйна била изгубила 500 000 войници. Числото е уникално, предвид как през последния вече месец украинците се борят в преговорите със САЩ за мир числеността на армията им да е поне 800 000 души, а не да бъде намалявана до поне 600 000 – всичко това излезе като публикации в западни медии, а украинският президент Володимир Зеленски изрично потвърди за 800 000.

И за финал – за пореден път Русия обяви, че превзела Купянск. Този път го стори Белоусов, след като преди почти месец същото казаха началникът на руския генщаб Валерий Герасимов и Путин. Че Купянск не е превзет също е ясно предвид редица геолокализирани потвърждения с кадри, припомнете си в долните препратки към съответните материали