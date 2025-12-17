"Плаче ми се": Сръбският премиер си скубе косите заради зетя на Тръмп

"Наистина искам да плача. Наистина искам да плача и да хленча“. С тези думи министър-председателят на Сърбия Ана Бърнабич коментира в телевизионно предаване по сръбската проправителствена телевизия Pink решението на компанията Affinity Partners на зетя на Тръмп Джаред Къшнър да се откаже от строителството на хотел „Тръмп“ на мястото на сградата на Генералния щаб в Белград, предаде македонската медия "Вечер".

Сърбия е загубила много

Бърнабич заяви, че този път Сърбия е загубила толкова много.

"И не става въпрос само за поне един милиард и 500 милиона евро. Това са и нови работни места. Това е имидж", каза Бърнабич и отчете, че заради блокадите Сърбия е една напълно непредсказуема и нестабилна за инвестиции. ОЩЕ: Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград "от уважение към сръбските граждани"

"Това не е една инвестиция. Това щеше издърпа много нови потенциални инвестиции, които биха могли да дойдат в Сърбия. Кой ще дойде? Кой ще дойде, когато знае, че когато искаш да инвестираш в тази страна, имаш цял сегмент от обществото, който ще те блокира", възмущава се Бърнабич.

Малко завист за Албания

Бърнабич засегна и други проекти на компанията „Affinity Partners“ в региона, предимно планираната инвестиция в Албания. Това включва изграждането на луксозни курорти на стойност 1,4 милиарда долара на остров Сазан, бивша военна база и единственият албански остров в Средиземно море.

Говорейки за начина, по който тези инвестиции са били приветствани в Албания, Бърнабич направи сравнение.

"Цялата им заслуга е, че постлаха червения килим за същата тази инвестиция, за този Къшнър. Нямате нито една опозиционна партия там, която да каже: „Това е корупция, така е, така е, махайте се оттук, това е ужасна страна, отвратителна страна“. Не, всички са заедно. Няма разделение там, това е добре за Албания", каза Бърнабич в гостуване по телевизия Pink. ОЩЕ: "Големи губещи сме": Вучич завидя на Албания заради инвестицията на зетя на Тръмп