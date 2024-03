Фон дер Лайен: България и Румъния принадлежат изцяло към Шенген (ВИДЕО)

Тя смята, че Румъния и България са изцяло ангажирани със защитата на външните граници на ЕС. "Така че преминаваме от пилотни проекти към рамки за сътрудничество. Това означава повече финансова и оперативна подкрепа за укрепване на външните граници на ЕС", уточни фон дер Лайен.

Romania and Bulgaria are fully committed to protecting EU external borders.



So we're moving from pilot projects to Cooperation Frameworks.



It means more financial and operational support to strengthen EU‘s external borders.



Romania and Bulgaria belong fully in Schengen.