26 септември 2025, 00:25 часа 440 прочитания 0 коментара
Сделка: САЩ одобриха продажбата на ракети за над милиард долара на Германия

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на модернизирани ракети въздух-въздух със среден обсег AIM-120D-3 на Германия, оценена на стойност 1,23 милиарда долара, обяви в изявление Пентагонът днес, предаде Ройтерс. Титулярният изпълнител по сделката е корпорацията Ар Ти Екс (RTX Corp), уточни американското министерство на отбраната.

Среща на висши военни

Ройтерс информира по-рано днес, че военният министър на САЩ Пийт Хегсет следващата седмица ще се срещне с американски висши офицери, които командват американски части по цял свят. Срещата ще се състои в град Куонтико, щата Вирджиния, предаде БТА.

Засега не е ясно защо Хегсет е наредил генералите и адмиралите да се съберат в толкова кратък срок, а двама представители на американската армия заявиха пред репортер на Ройтерс, че това е породило несигурност сред участниците в предстоящата среща.

Някои висши американски офицери командват хиляди военнослужещи и имат натоварен график за седмици напред. Все още не се знае и колко точно представители на армията ще пристигнат в Куонтико, но рядко се случва такъв голям брой висши офицери да се съберат в една зала по едно и също време, отбелязва Ройтерс. "Министърът ще направи обръщение към висшите си военни ръководители в началото на следващата седмица", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. Той обаче не отговори на въпросите относно броя на офицерите, целта на срещата и причината за внезапното ѝ свикване. 

Ново име на министерството

Американският президент Доналд Тръмп по-рано този месец подписа указ, с който промени официалното наименование на министерството на отбраната и то вече се нарича министерство на войната. САЩ разполагат с войски из целия свят, включително в отдалечени страни като Южна Корея и Япония, както и в Близкия изток. Тези войски се командват от генерали с две, три и четири звезди и от адмирали.

Хегсет, който е бивш водещ в телевизия "Фокс нюз", се е заел да промени със зашеметяваща бързина структурата на повереното му ведомство. Той уволни висши генерали и адмирали, опитвайки се да изпълни програмата на Тръмп за националната сигурност.

През февруари Тръмп уволни генерала от военновъздушните сили Чарлз Браун, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и още няколко адмирали и генерали. Миналия месец от длъжност бе освободен и началникът на Агенцията за военно разузнаване (DIA) генерал-лейтенант Джефри Круз, както и още двама висши командири. 

През май Хегсет разпореди числеността на офицерите с четири звезди да бъде съкратена с 20%. Тогава военният министър обяви, че числеността на висшия команден състав на Националната гвардия също ще бъде съкратена с минимум 20%, а броят на генералните и флагманските офицери в цялата армия - с още 10%. "Повече генерали и адмирали не водят до по-голям успех", каза Хегсет.

Елин Димитров Отговорен редактор
