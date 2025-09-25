Работник загина при срутване в мина в Турция

Един работник е загинал, а четирима други са спасени след срутване в мина в Турция. Инцидентът е станал край северния турски град Зонгулдак, предадоха ТРТ Хабер и БТА. По информация на местните власти срутването е станало днес по обяд в една от шахтите на мината Карадон край Зонгулдак – на 260 метра под земната повърхност. На място веднага са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

По информация на валията на Зонгулдак Мустафа Хаджъбекташоглу трима от петимата работници, които са се намирали в шахтата при срутването, са успели да избягат, а други двама са били затрупани.

След близо 3-часова спасителна операция изпратените екипи успели да измъкнат тримата работници. Открили и безжизнено тяло. Единият от затрупаните мъже е откаран в болница със сериозни наранявания. В Турция често стават инциденти в минити, последният случай беше от началото на август в Източна Турция.

