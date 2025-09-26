Реториката на Тръмп за Украйна — част от стратегия спрямо Кремъл?

Острите изявления на Доналд Тръмп спрямо Москва не са промяна в политиката на САЩ, а тактика за преговори. Това твърдят източници пред The Washington Post. Според изданието, президентът на САЩ цели да окаже натиск върху Кремъл, показвайки, че търпението на Вашингтон се изчерпва.

Източниците твърдят, че Тръмп е „уморен от Путин“ и дори е отворен за обсъждане на нови санкции срещу Русия. Неговото изявление, че Украйна успява да се защитава почти четири години срещу „военната икономика“ на Русия, е сигнал - ако Путин не иска мир, НАТО ще продължи да въоръжава Украйна.

The New York Post пък добавя, че това е част от целенасочена стратегия за натиск, базирана на разузнавателни данни за проблемите на руската армия и финансите на Кремъл. Въпреки това, Европа се опасява, че тази „твърдост“ може да има обратен ефект, водещ до прехвърляне на отговорността.

Източници от Financial Times пък предупреждават, че Тръмп подготвя почвата да обвини Европейския съюз за евентуални провали в Украйна и с течение на времето да се дистанцира от въпроса. Контрастът е ясен: преди не толкова дълго време Тръмп каза, че Зеленски ще трябва да направи отстъпки, но сега изразява разочарование от Путин и заявява, че Украйна е способна да си върне територии.