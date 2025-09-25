Германската компания „Райнметал“ открива фабрика за боеприпаси в Латвия

Най-голямата германска компания в областта на отбраната „Райнметал“ планира да създаде нова фабрика за боеприпаси в Латвия, съобщиха балтийската страна и компанията, съобщиха ДПА и БТА. Латвийската премиерка Евика Силиня и изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер подписаха меморандум за разбирателство по сделката в германския град Хамбург.

Още: "Трябва да сме дейни": Борисов обвърза ръста на доходите и отбранителната индустрия (ВИДЕО)

Фабриката ще се управлява от съвместно предприятие между „Райнметал“ (51%) и Латвийската държавна отбранителна корпорация (49%). Тя ще произвежда артилерийски боеприпаси с калибър 155 милиметра за латвийската армия, нейните партньори и за износ.

Още: Риск за сделката с "Райнметал" и ще се излеят ли милиарди: Бивш министър на отбраната коментира

Латвия е член както на отбранителния алианс НАТО, така и на Европейския съюз. Строителството на фабриката трябва да започне през следващата пролет, а производството да стартира около година по-късно, уточняват от „Райнметал“. Компанията твърди, че инвестицията ще възлезе на около 275 млн. евро. Папергер оцени производствения капацитет на 60 000 до 80 000 снаряда годишно. Планира се да бъдат създадени 150 нови работни места.

Още: ВМЗ-Сопот атакува Радев след скандалното видео: Служителят ни призна, че е бил подведен (ВИДЕО)

Фабриката е сходна по дизайн и размер с фабриката за боеприпаси в съседна Литва, чието строителство трябва да започне след няколко седмици. Шефът на „Райнметал“ Папергер заяви, че в момента компанията му строи 13 фабрики в цяла Европа. Гигантът предвижда да изгради завод и у нас.

Още: Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)