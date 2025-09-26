Войната в Украйна:

Барселона трябваше да прави обрат срещу слабак в Ла Лига! 37-годишният Лева е герой

26 септември 2025, 00:25 часа 129 прочитания 0 коментара
Барселона трябваше да прави обрат срещу слабак в Ла Лига! 37-годишният Лева е герой

Барселона постигна ценен успех с 3:1 при визитата си на Реал Овиедо в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На стадион "Нуево Карлос Тартиере". Алберто Рейна откри резултата в 33-тата минута, възползвайки се от грешка на вратаря Жоан Гарсия. През втората част Ерик Гарсия изравни, а появилият се от скамейката Роберт Левандовски осъществи пълен обрат. В заключителната фаза Роналд Араухо оформи крайния резултат.

Барса победи Реал Овиедо

Гостите стартираха добре мача. Много силен шут на Рашфорд бе спасен от Аарон Ескандел. В средата на полувремето вратарят отново се справи с опит на англичанина. В 32-рата минута Рафиня уцели греда, а при добавката на Араухо стражът на Реал Овидео реагира. В ответното нападение Гарсия сгреши при изнасяне на топката. Рейна дебнеше само за това и с далечен изстрел откри резултата.

В 56-ата минута Роналд Араухо проби отляво и подаде към Феран Торес, при чийто удар Ескандел успя да се намеси. Ерик Гарсия обаче стигна до топката и възстанови паритета. Веднага след това стражът на Овиедо спаси удар на Рафиня. Появилият се от скамейката Левандовски засече подаване на друга резерва - Де Йонг, и осъществи пълния обрат за Барса в 70-ата минута.

Последва добър период за Овиедо с атаки, при които защитата на каталунците се справи. В 88-ата минута Араухо засече центриране на Рашфорд от корнер и сложи точка на спора.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Испанският диригент, който изведе любимия си клуб до нечувани върхове, а после спря с футбола, за да стана рок звезда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Роберт Левандовски Ла лига Реал Овиедо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес