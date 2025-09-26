Барселона трябваше да прави обрат срещу слабак в Ла Лига! 37-годишният Лева е герой

Барселона постигна ценен успех с 3:1 при визитата си на Реал Овиедо в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На стадион "Нуево Карлос Тартиере". Алберто Рейна откри резултата в 33-тата минута, възползвайки се от грешка на вратаря Жоан Гарсия. През втората част Ерик Гарсия изравни, а появилият се от скамейката Роберт Левандовски осъществи пълен обрат. В заключителната фаза Роналд Араухо оформи крайния резултат.

Барса победи Реал Овиедо

Гостите стартираха добре мача. Много силен шут на Рашфорд бе спасен от Аарон Ескандел. В средата на полувремето вратарят отново се справи с опит на англичанина. В 32-рата минута Рафиня уцели греда, а при добавката на Араухо стражът на Реал Овидео реагира. В ответното нападение Гарсия сгреши при изнасяне на топката. Рейна дебнеше само за това и с далечен изстрел откри резултата.

В 56-ата минута Роналд Араухо проби отляво и подаде към Феран Торес, при чийто удар Ескандел успя да се намеси. Ерик Гарсия обаче стигна до топката и възстанови паритета. Веднага след това стражът на Овиедо спаси удар на Рафиня. Появилият се от скамейката Левандовски засече подаване на друга резерва - Де Йонг, и осъществи пълния обрат за Барса в 70-ата минута.

Последва добър период за Овиедо с атаки, при които защитата на каталунците се справи. В 88-ата минута Араухо засече центриране на Рашфорд от корнер и сложи точка на спора.

