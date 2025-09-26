Русия и Китай искат отлагане на санкциите срещу Иран в ООН

Русия и Китай поискаха Съветът за сигурност на ООН утре да гласува проекторезолюция за шестмесечно отлагане на повторното налагане на международните санкции срещу Иран, предаде Ройтерс. На 28 август Франция, Великобритания и Германия задействаха процедура за повторно налагане на санкциите срещу Иран, които бяха отменени по силата на ядреното споразумение между Ислямската република и западните сили от 2015 г. Според Париж, Лондон и Берлин Техеран нарушава споразумението, чиято цел бе да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие.

Всички санкции на ООН срещу Иран трябва отново да влязат в полунощ по Гринуич на 27 септември. Предложената от Русия и Китай резолюция се нуждае от подкрепата на поне 9 държави от 15-членния Съвет за сигурност на ООН и освен това Великобритания, Франция или САЩ не трябва да налагат вето, предаде БТА.

Тази седмица Иран и европейските сили се опитват да постигнат договорка, с която да се отложи връщането на санкциите и да се даде възможност за дългосрочни преговори по ядрената програма на Техеран. Няма големи перспективи да се избегне повторно налагане на санкции, без да се сключи сделка между Иран и европейските сили, казват дипломати.

Великобритания, Франция и Германия предложиха на Иран отсрочка до шест месеца, ако той изпълни определени условия. Трите западани страни искат Ислямската република да възстанови достъпа на експерти от ООН до ядрените си обекти, да реши проблемите, свързани с с опасенията, че обогатява уран за военни цели, и да започне преговори със САЩ.

Иран се надява на отлагане

По-рано днес иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че Техеран е напълно подготвен за всеки сценарий и ще коригира политиката си, ако санкциите на ООН бъдат възстановени. Той изрази надежда, те да не бъдат върнати, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс. Пезешкиан направи това изказване на среща с боливийския си колега в кулоарите на Общото събрание на ООН.

По-рано днес иранският президент каза, че ако механизмът за бързо възстановяване на санкциите бъде задействан, преговорите ще загубят значението си. На среща с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН Пезешкиан подчерта, че западните страни трябва да изпълняват задълженията си, за да е налице каквото и да е разбирателство.