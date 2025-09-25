Reuters: Китайски експерти тайно разработват дронове в Русия

Китайски експерти по дронове са посетили Русия, за да извършват развойна и техническа дейност в държавен производител на оръжия, който е под западни санкции, съобщава Reuters, позовавайки се на двама европейски служители по сигурността и на прегледани документи. Според източниците специалистите са пътували до завода IEMZ Kupol няколко пъти от миналата година.

През същия период Kupol е получавал доставки на китайски щурмови и разузнавателни дронове, доставяни чрез руски посредник. Европейски служители смятат, че сътрудничеството бележи задълбочаване на връзките между Kupol и китайски фирми в разработването на дронове — технология, която се е доказала като ключова за руската военна кампания в Украйна.

В прегледаните документи — фактури и банкови извлечения — се посочва, че миналата година IEMZ Kupol е получил над дузина еднопосочни атакуващи дрона, произведени от китайската Sichuan AEE. Те са били доставени чрез руската компания TSK Vektor, която самата е под санкции на САЩ и ЕС. Още: Германия: Заради руската заплаха Европа бърза да се въоръжи с дронове

Отделни доклади на Kupol описват летателни изпитания на модели A60, A100 и A200 на военен полигон в Чебаркул (Челябинска област) през последното тримесечие на 2024 г. По-късно група китайски експерти са посетили съоръженията в Ижевск, където са участвали в сглобяване на дронове и са обучавали персонала на Kupol. Резервации на самолетни билети сочат, че те са напуснали Русия на следващия ден след тестовете.

Доставка на дронове

Корпоративни документи на Sichuan AEE, прегледани от Reuters, потвърждават доставки на атакуващите дронове A140 и A900, а в тях се споменават и предстоящи пратки на A60, A100 и A200. В последствие AEE е фактурирала на TSK Vektor над 5 милиона юана за няколко A200, оборудвани с противозаглушаващи системи, както и други доставки през второто тримесечие на 2025 г., сочат фактура и банково извлечение.

IEMZ Kupol произвежда хиляди еднопосочни щурмови дронове "Гарпия", в които се използват китайски части, включително двигатели. Тези системи — моделирани по иранския дрон "Шахед" — могат да прекосят стотици мили до предварително зададена цел и да се самоунищожат при удара; според Киев около 500 такива дрона се използват всеки месец в Украйна. Още: Полша се готви да сваля обекти над Украйна и без одобрението на НАТО

Министерството на външните работи на Китай отрече информацията за сътрудничеството и заяви, че Пекин не е предоставял смъртоносни оръжия на страните в конфликта и стриктно контролира износа на изделия с двойна употреба, включително дронове. Кремъл, руското министерство на отбраната и IEMZ Kupol не са отговорили на молбите за коментар, отбелязва Reuters.