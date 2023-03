Фон дер Лайен към Гърция: Европа скърби с вас

"Мислите ми са с народа на Гърция след ужасната влакова катастрофа, която отне толкова много жертви снощи край Лариса", написа фон дер Лайен и пожела бързо възстановяване на всички пострадали. ОЩЕ: Тридневен траур в Гърция след тежката влакова катастрофа

My thoughts are with the people of Greece after the terrible train accident that claimed so many lives last night near Larissa.



The whole of Europe is mourning with you. I also wish for a speedy recovery for all the injured.



Είμαστε δίπλα σας — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2023

"Съболезнования на близките на загиналите. Мъжество и сила на спасителните екипи, които продължават тежката си работа", заяви от своя страна председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Той посочи, че е шокиран от инцидента.

My thoughts are with the people of Greece this morning.



Συγκλονισμένος από τα νέα και τις εικόνες της σύγκρουσης των δύο τραίνων στα Τέμπη.



Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κουράγιο και δύναμη στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 1, 2023

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола също заяви, че е дълбоко натъжена от инцидента. "Моите искрени съболезнования на всички жертви, техните семейства и приятели. Благодарим на всички спасители и медицински персонал на място. Нашите мисли са с народа на Гърция след това трагично събитие", написа още Мецола. ОЩЕ: Мислите на балканските лидери са с Гърция