Фон дер Лайен, Орбан и още евролидери осъдиха "подлото" нападение срещу Фицо

Той беше прострелян четири пъти пред Дома на културата в Хандлова, на около 150 км североизточно от столицата Братислава. Нападателят е задържан, а премиерът на Словакия е откаран в болница - състоянието му е тежко, според местната медия HNonline.

"Остро осъждам подлото нападение срещу министър-председателя Роберт Фицо. Подобни прояви на насилие нямат място в нашето общество и подкопават демокрацията - най-ценното ни общо благо. Мислите ми са с премиера Фицо и неговото семейство", написа Фон дер Лайен в Twitter.

„Шокиран съм от новината за нападението над словашкия премиер Фицо след заседание на словашкия кабинет в Хандлова“. Това написа в Twitter председателят на Европейският съвет Шарл Мишел. „Нищо не може да оправдае насилието или подобни нападения. Мислите ми са с министър-председателя и неговото семейство“.

Орбан и Фиала са притеснени за Фицо

„Бях дълбоко шокиран от чудовищното нападение срещу моя приятел, министър-председателя Роберт Фицо“, написа унгарският премиер Виктор Орбан. „Молим се за неговото здраве и бързо възстановяване! Бог да благослови него и страната му!“, добави Орбан, който, също като Фицо, е върл противник на всякаква оръжейна помощ за Украйна и на пакети на ЕС за подкрепа на Киев.

Чешкият премиер Петр Фиала заяви, че стрелбата срещу словашкия му колега е "шокираща". "Надявам се, че министър-председателят ще се възстанови бързо", каза Фиала.

Балканските лидери също осъдиха нападението

"Шокирани сме от чудовищното нападение срещу министър-председателя на Словакия Роберт Фицо. Подобни прояви на насилие нямат място в нашите общества. Пожелавам му скорошно възстановяване", написа в Twitter гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

"Дълбоко шокирани от новините от Словакия. Предавам най-искрените си мисли на словашкия министър-председател Роберт Фицо. Подобни крайни действия нямат никакво оправдание и извършителите трябва да бъдат подведени под отговорност", написа румънският министър-председател Марчел Чолаку.

