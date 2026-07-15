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Фон дер Лайен отиде в Киев и подписа "Сделка за дронове" между ЕС и Украйна (ВИДЕО)

15 юли 2026, 15:51 часа 67 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Фон дер Лайен отиде в Киев и подписа "Сделка за дронове" между ЕС и Украйна (ВИДЕО)

Украйна и Европейският съюз подписаха ново партньорство в областта на отбранителната промишленост - "Сделката за дронове", обяви на 15 юли председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя определи Киев като „нетен доставчик на сигурност за Европа“. „Това, което подписваме днес, е нашето собствено споразумение за дронове“, каза Фон дер Лайен в реч по време на визитата си в украинската столица по повод Деня на държавността на Украйна - нейното 11-о официално посещение в страната по време на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г.

Украйна вече е подписала споразумения за сътрудничество в областта на дроновете с редица държави в Европа и Близкия изток, като споделя опит в разгръщането и противодействието на безпилотни системи. България също има покана от украинския президент Володимир Зеленски да се включи: Радев иска украинските "върхови технологии" за дронове и у нас, след като спря оръжието за Киев (ВИДЕО).

Фон дер Лайен: Европа има капацитет, а Украйна - ноу-хау. Трябва да се обединим

„В Европа вече разполагаме с огромен технологичен и промишлен капацитет, който може да бъде задействан. Имаме и безопасни и сигурни производствени обекти, които могат да помогнат за разширяване на производството“, заяви Фон дер Лайен. „Но ни липсват онези изпитани в бой знания и опит, които Украйна е натрупала. Затова искам да подчертая, че трябва да обединим силите си", призна тя.

Новината идва в момент, в който Украйна се стреми да задълбочи сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост с европейските си партньори - тенденция, обусловена от намаляващите запаси от оръжие в западните държави и нарастващото ноу-хау на Украйна в отбранителната промишленост.

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Украйна и девет европейски партньори наскоро създадоха и Коалицията за противоракетна отбрана, която работи по съвместното разработване на новия проект за противовъздушна отбрана „Фрея“ на фона на критичния недостиг на прехващачи Patriot в Киев: "Коалицията срещу балистични ракети": Каква е целта на проекта "Фрея"? (ВИДЕО).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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