Фон дер Лайен отиде в Киев и подписа "Сделка за дронове" между ЕС и Украйна (ВИДЕО)

Украйна и Европейският съюз подписаха ново партньорство в областта на отбранителната промишленост - "Сделката за дронове", обяви на 15 юли председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя определи Киев като „нетен доставчик на сигурност за Европа“. „Това, което подписваме днес, е нашето собствено споразумение за дронове“, каза Фон дер Лайен в реч по време на визитата си в украинската столица по повод Деня на държавността на Украйна - нейното 11-о официално посещение в страната по време на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г.

Украйна вече е подписала споразумения за сътрудничество в областта на дроновете с редица държави в Европа и Близкия изток, като споделя опит в разгръщането и противодействието на безпилотни системи. България също има покана от украинския президент Володимир Зеленски да се включи: Радев иска украинските "върхови технологии" за дронове и у нас, след като спря оръжието за Киев (ВИДЕО).

Ukraine has in many ways become to a net security provider for Europe.



And that also entails a new way of working together.



This is why today we're launching a new EU-Ukraine Defence Industrial Partnership.https://t.co/JAGocIKgsL pic.twitter.com/q4pfsGxMkU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Фон дер Лайен: Европа има капацитет, а Украйна - ноу-хау. Трябва да се обединим

„В Европа вече разполагаме с огромен технологичен и промишлен капацитет, който може да бъде задействан. Имаме и безопасни и сигурни производствени обекти, които могат да помогнат за разширяване на производството“, заяви Фон дер Лайен. „Но ни липсват онези изпитани в бой знания и опит, които Украйна е натрупала. Затова искам да подчертая, че трябва да обединим силите си", призна тя.

Новината идва в момент, в който Украйна се стреми да задълбочи сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост с европейските си партньори - тенденция, обусловена от намаляващите запаси от оръжие в западните държави и нарастващото ноу-хау на Украйна в отбранителната промишленост.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Украйна и девет европейски партньори наскоро създадоха и Коалицията за противоракетна отбрана, която работи по съвместното разработване на новия проект за противовъздушна отбрана „Фрея“ на фона на критичния недостиг на прехващачи Patriot в Киев: "Коалицията срещу балистични ракети": Каква е целта на проекта "Фрея"? (ВИДЕО).