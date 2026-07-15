Без предупреждение: Русия с бойна стрелба до границата на своя съседка

На 9 юли 2026 г. Русия е провела учения с бойни стрелби на Чудското езеро, само на няколко километра от границата с Естония. Руските войски никога преди не са провеждали учения във водите на езерото, заяви естонският министър на отбраната Хано Певкур. Според Естонската полиция и гранична охрана Русия не е уведомила Талин за ученията с бойни стрелби.

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Предположения

Според Певкур, руските войски може да са практикували противодействие на военноморски дронове. „Те са стреляли по движеща се цел във водата. Може би метеорологичните условия са попречили на провеждането на подобни учения във Финския залив или районът на Чудското езеро е бил избран по някаква друга причина. Възможно е също така подразделения, разположени отвъд остров Пирисаар, да са получили тази задача“, каза Певкур пред Rostimees.

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Според естонския министър на отбраната, руската гранична охрана не е провеждала подобни учения преди. „Това със сигурност не може да се нарече рутинна практика“, каза естонският министър на отбраната. Последните учения може да са знак за нервност сред руските сили за сигурност, смята Певкур. „Изглежда, че са натрупали редица различни проблеми. Имаме информация, че руските граничари също изпитват недостиг на гориво: те вече косят тревата около граничните постове с коса“, каза Певкур.

Предупреждение

Въпреки липсата на предварително уведомление за ученията, естонските граничари са били информирани за тях предварително, според Тауно Тамик, заместник-началник на Граничното бюро на Южната префектура на Естония. Според него „различните спекулации, появяващи се в чуждестранните медии относно нашия регион, не са причина за безпокойство, но трябва да следим отблизо развитието на събитията“. „Те постоянно тестват нещо“, каза Тамик, информира телеграм-каналът "Агенство".

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Всякакви военни учения близо до границата са провокативни, заяви естонският министър на вътрешните работи Игор Таро. „Имаме много ясни правила за поведение в граничната зона, които определят какво може и какво не може да се прави там. Военнослужещите по принцип не се появяват близо до границата или не провеждат учения без причина“, отбеляза Таро. Той предположи, че Русия тества реакцията на Естония чрез постоянни провокации. В същия ден Русия изстреля балон над река Нарва, съобщава Postimees. „Те са изстрелвали подобни устройства и преди. Последният път, когато едно привлече вниманието на естонската общественост и медии, беше през май“, каза Лийсу Ангер, началник на оперативния отдел на Източната префектура. Според нея Русия използва подобни устройства, за да събира разузнавателна информация за дейности и инфраструктура от естонска страна. Руското министерство на отбраната и ФСБ не са съобщили за стрелби в Псковска област. Стрелбите са се случили на фона на съобщения за разширяване на военната инфраструктура на Русия по северните и северозападните граници на НАТО.

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Неяснота

Според Frontline Monitor тъкмо неяснотата е оръжието на „сивата зона“. Ход, който може убедително да мине както за учение, така и за провокация, оставя на противника избор единствено между две лоши реакции: да раздуе дребен епизод в криза и да изглежда изнервен или да го подмине и с това да нормализира стрелбата с бойни патрони до собствения си бряг. Русия години наред използва именно този процеп между прекомерна и недостатъчна реакция: заглушен GPS, изместена шамандура, изтребител, пресякъл границата за минути преди да се върне обратно. Всеки отделен ход остава под прага, който би оправдал твърд отговор; сборът им измества търпимата норма парче по парче. Стрелбите на Чудското езеро – независимо дали са замислени по такъв начин – работят по същата логика: карат съседа сам да реши колко сериозно всъщност са те.

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Предистория

През февруари 2024 г. Владимир Путин възстанови Ленинградския и Московския военни окръзи, разделяйки Западния военен окръг. Ленинградският окръг включваше Карелия, Псков, Ленинградска, Мурманска и Калининградска области, които граничат със страни от НАТО. Путин директно свърза това решение с присъединяването на Финландия към НАТО. През юни 2026 г. съвместно разследване на SVT, NRK, DR и Delfi разкри изграждането на казарми, складове и депа за оборудване в Карелия, Ленинградска и Мурманска област и Калининградска област. Според участниците в разследването, новите военни съоръжения потенциално биха могли да поберат до 115 000 войници.

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Разширяване

Литовското разузнаване също съобщи през март, че Русия разширява силите си близо до границите на НАТО, предоставяйки им боен опит в Украйна и създавайки инфраструктурата за последващо разполагане на по-големи части. На 10 юли 2026 г. литовският президент Гитанас Науседа заяви, че според разузнаването Русия планира „целенасочени“ военни операции срещу обекти от енергийния или транспортния сектор в балтийските държави или Полша.

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