Радев иска украинските "върхови технологии" за дронове и у нас, след като спря оръжието за Киев (ВИДЕО)

След като правителството на Румен Радев обяви, че спира да предоставя въоръжение на Украйна от складовете на българската армия, премиерът видя, че Киев разработва "върхови технологии" за дронове, и заговори за евентуален техен трансфер в България. Министър-председателят даде изявление за медиите от Брюксел, където на 18 и 19 юни участваше в срещата на евролидерите и в кулоарите разговаря на четири очи с украинския президент Володимир Зеленски.

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Възможности в енергетиката

"На първо място, ние проведохме една много ползотворна среща, на която обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в енергетиката. Защото България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни, електропреносни системи, за договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни мрежи и терминали за втечнен газ – това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Защото наистина търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте, а България има всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките. Това беше основната тема за разговор", каза Радев.

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"Не само Вертикалният газов коридор – Трансбалканският коридор, който беше навремето от СССР, през Румъния, България, оттам за Гърция, Турция, Северна Македония, в момента стои неизползван. Може да работи в реверсивен режим и може по него да се доставят големи количества газ на север и на запад", допусна премиерът.

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Съвместно производство на дронове

И каза какво още са си говорили със Зеленски: "Но, разбира се, Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете. И тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да подпомогнем и модернизацията на българската армия. Но само принципни положения".

Припомняме, че Зеленски покани България да започне работа по специално споразумение във формат "Сделка за дронове". "Договорихме се да възложим на нашите екипи да проследят всички обсъдени въпроси и да подготвят редица двустранни документи", обяви той след разговора с Радев.

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България и Украйна подписаха "меморандум за намерения" при служебния кабинет на Андрей Гюров - този меморандум е рамка, в която можем да подписваме договори за различни инициативи, включително производство на дронове. Но такава инициатива трябва да мине през Народното събрание, освен това меморандумът е със срок от 10 години.

Макар да спря доставките на оръжие от складовете на армията, България не е прекратила продажбите на оръжия за Украйна от военнопромишления комплекс.

Докато говори за енергийна свързаност и сътрудничество в областта на сигурността с Украйна, Радев блокира 21-вия пакет от санкции срещу Русия: Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов.