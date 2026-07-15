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Топ нефтохимически комплекс в Русия излезе в летен отпуск, подписан от украински дронове (ВИДЕО)

15 юли 2026, 16:34 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/ASTRA
Топ нефтохимически комплекс в Русия излезе в летен отпуск, подписан от украински дронове (ВИДЕО)

Руският нефтохимически комплекс „Газпром Нефтехим Салават“ в Република Башкирия - един от най-големите в страната и най-големият под шапката на "Газпром" - е спрял работа във вторник, 14 юли, след атаката на украинските дронове, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника от бранша. Те посочват, че в резултат на нападението и двете инсталации за първично рафиниране на нефт са били повредени и спрени. Освен това са били повредени и някои инсталации за вторична преработка, както и друго технологично оборудване.

Става дума основно за:

  • инсталацията за първична дестилация на суров нефт CDU-6 с капацитет 17 140 тона на ден;
  • инсталацията CDU-4, способна да преработва до 11 430 тона суров нефт и газов кондензат на ден.

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Източниците добавят пред агенцията, че ремонтните работи могат да отнемат няколко седмици или дори месеци.

Междувременно местният губернатор потвърди атаката, но заяви, че се очаква съоръжението да възобнови нормалната си работа в рамките на няколко дни.

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Нефтопреработвателният комплекс „Салават“ произвежда бензин, дизелово гориво, реактивно гориво и други нефтопродукти, както и втечнен газ, бутанол, полиетилен, полистирен и амоняк.

Според източници от отрасъла през 2024 г. заводът е преработил 7,2 милиона метрични тона суров нефт, което съставлява около 2,7% от общия обем на рафиниране в Русия. Той е произвел 2,5 милиона метрични тона дизелово гориво, 1,5 милиона метрични тона бензин и 700 000 метрични тона мазут.

„Газпром Нефтехим Салават“ е поредната руска рафинерия, която спира работа след нападение от украински дронове: Сривът в преработването на нефт в Русия в цифри (ГРАФИКА).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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